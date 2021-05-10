"Мы предприняли все усилия для того, чтобы спортивные события проходили на высшем уровне", - Глеб Никитин Спорт

Глеб Никитин Фото: Кадр интервью

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 12 мая в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал о важных спортивных событиях, которые примет Нижний Новгород в 2021 году.

"Нижний Новгород в этом году - как эпицентр множество событий, как спортивных, так и культурных (город отмечает 800-летие, - прим. ред.). Естественно, мы предприняли все усилия, что бы все события, как международные, так и российские соревнования проходили здесь", - сказал глава региона.

Он напомнил, что недавно в Нижнем Новгороде впервые в истории прошел "Финал восьми" баскетбольной Лиги Чемпионов.

"Для Нижнего Новгорода это было большим достижением… Финал прошел на самом высоком уровне", - поделился Глеб Никитин.

Он добавил, что в 2021 году Нижний Новгород также примет чемпионат Европы по современному пятиборью, чемпионат мира по скейтбордингу, международные соревнования по хайдайвингу.

Сегодня н стадионе "Нижний Новгород" проходит финал Кубка России по футболу, его разыгрывают московский "Локомотив" и самарские "Крылья советов". Игра началась в 20:00. Глеб Никитин сказал, что нижегородцы сегодня "болеют за красивый футбол".