"Семья и дети являются главными ценностями России", - Глеб Никитин

Глеб Никитин
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с международным днем семьи.
"Международный день семьи отмечается 15 мая. Это праздник, который касается каждого из нас. Понятие "семья" вмещает в себя огромное количество смыслов: любовь и поддержка, сострадание и забота, уважение и доверие, родители и дети. Близкие люди, как никто другой, вдохновляют и дают силы, всегда помогут в трудную минуту и будут больше остальных гордиться и радоваться нашим успехам. Тепло и поддержка родных способны творить настоящие чудеса! Это дорогого стоит", - говорится в тексте поздравления.
"Семейные ценности всегда были, есть и будут определяющими в развитии любого общества и государства. Именно семья и дети являются главными ценностями России, что официально закреплено в нашей Конституции", - сказал губернатор Нижегородской области.
"В последние годы в нашей стране предпринимаются серьезные меры по поддержке семей. Особенно наглядно это проявилось в непростые времена пандемии, когда президент России Владимир Путин предложил масштабную программу финансовых выплат семьям с детьми. Сейчас она продолжает расширяться", - напомнил глав региона.
"Поддержка семей – это еще и строительство новых детских садов и школ, новые поликлиники и спортивные площадки, снижение ставок по ипотеке, создание возможностей для развития и воспитания подрастающего поколения!", - добавил Глеб Никитин.
"От всей души хочу пожелать всем нижегородцам и их семьям здоровья, радости, взаимопонимания, гармонии и благополучия! Берегите друг друга!", - подытожил глава региона.
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