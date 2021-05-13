"Семья и дети являются главными ценностями России", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с международным днем семьи.

"Международный день семьи отмечается 15 мая. Это праздник, который касается каждого из нас. Понятие "семья" вмещает в себя огромное количество смыслов: любовь и поддержка, сострадание и забота, уважение и доверие, родители и дети. Близкие люди, как никто другой, вдохновляют и дают силы, всегда помогут в трудную минуту и будут больше остальных гордиться и радоваться нашим успехам. Тепло и поддержка родных способны творить настоящие чудеса! Это дорогого стоит", - говорится в тексте поздравления.

"Семейные ценности всегда были, есть и будут определяющими в развитии любого общества и государства. Именно семья и дети являются главными ценностями России, что официально закреплено в нашей Конституции", - сказал губернатор Нижегородской области.

"В последние годы в нашей стране предпринимаются серьезные меры по поддержке семей. Особенно наглядно это проявилось в непростые времена пандемии, когда президент России Владимир Путин предложил масштабную программу финансовых выплат семьям с детьми. Сейчас она продолжает расширяться", - напомнил глав региона.

"Поддержка семей – это еще и строительство новых детских садов и школ, новые поликлиники и спортивные площадки, снижение ставок по ипотеке, создание возможностей для развития и воспитания подрастающего поколения!", - добавил Глеб Никитин.

"От всей души хочу пожелать всем нижегородцам и их семьям здоровья, радости, взаимопонимания, гармонии и благополучия! Берегите друг друга!", - подытожил глава региона.