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Спорт

Глеб Никитин подписал дополнительное соглашение с Минспорта РФ и РФС о развитии футбола

12 мая 2021 22:27  [1] Спорт

Фото: Пресс-служба РФС

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 12 мая 2021 года подписал дополнительное соглашение межу правительством региона, Министерством спорта РФ и Российским футбольным союзом о развитии футбола.

Как сообщает пресс-служба губернатора, участниками соглашения также стала областная федерация футбола.

Соглашение направлено на сотрудничество и взаимодействие в сфере развития этого вида спорта.

В дополнение к рамочному соглашению, подписанному в 2019 году, дополнительное соглашение предполагает конкретные мероприятия, которые стороны намерены реализовать к концу 2024 года. Документ подписан в рамках реализации общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".

Как пояснили в пресс-службе, соглашение поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в Нижегородской области, распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения числа людей, систематически занимающихся футболом.

"Дополнительное соглашение позволяет нам определить конкретные цели сотрудничества до 2024 года и синхронизовать их с возможностями национальных проектов. Это касается как массового, так и профессионального спорта", - рассказал Глеб Никитин.

"Например, вместе будем работать над увеличением общего числа граждан, систематически занимающихся футболом в Нижегородской области, до 65 000 человек к 2024 году. В прошлом году их было около 55 000. Достаточно большой блок касается подготовки спортивного резерва. Количество отделений по футболу в учреждениях дополнительного образования должно вырасти с 33 до 41, а число занимающихся в секциях - увеличиться с 7 000 до 9 500 человек", - пояснил губернатор Нижегородской области.

"Планируем вместе работать над тем, чтобы нижегородское представительство в сборной и профессиональных лигах становилось больше. Соглашение касается и такой важной темы, как подготовка тренерского состава. Таким образом, мы охватили все возможные направления. Благодарю коллег из Минспорта РФ, РФС и региональной федерации футбола за активную позицию по развитию этого вида спорта в нашей области", - добавил Глеб Никитин.

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что футбол – один из самых популярных видов спорта в Нижегородской области.

"Им регулярно занимается в регионе более 55 тысяч человек. Дополнительное соглашение с РФС, правительством области и федерацией футбола содержит конкретные цели и мероприятия, которые помогут сделать этот вид спорта еще более доступным для нижегородцев", - поделился Олег Матыцин, добавив, что в Нижегородской области планируется строительство новых футбольных объектов.

"Уверен, наша совместная работа будет способствовать увеличению числа занимающихся футболом в регионе и выявлению талантливых спортсменов", - считает министр.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков, в свою очередь, рассказал о достижениях Нижегородской области в спортивной сфере.

"Нижегородская область имеет богатую футбольную историю и сегодня продолжает активное спортивное развитие, в том числе благодаря наличию в регионе качественной современной инфраструктуры для тренировок и проведения матчей. К чемпионату мира 2018 года в Нижнем Новгороде был построен комфортабельный стадион, который принимал матчи национальной и молодежной сборной России и матч за Суперкубок страны. Сейчас ведется работа по повышению эффективности эксплуатации объекта, чтобы сделать стадион и прилегающую территорию привлекательным местом для проведения досуга жителей области", - отметил Александр Дюков.

"Профессиональный клуб из Нижнего Новгорода в последние годы последовательно движется к возвращению в премьер-лигу, делая ставку и на подготовку своих воспитанников", - продолжил он, заметив, что регион и в дальнейшем не намерен снижать темпы развития.

"Реализация мероприятий дополнительного соглашения повысит интерес к футболу в регионе, будет способствовать дальнейшему приобщению жителей Нижегородской области к здоровому образу жизни и создаст новые возможности для подготовки профессиональных футболистов для мужских и женских клубов и сборных России", - подытожил президент Российского футбольного союза.

Президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев напомнил о достижениях региона.

"Четырехстороннее соглашение о развитии футбола в Нижегородской области было заключено на форуме "Россия – спортивная держава" в 2019 году. Можно сказать, именно тогда была определена стратегия развития регионального футбола и форма взаимоотношений, а сейчас она наполнилась содержанием. Составлен четкий план, предусматривающий перечень мероприятий по реализации соглашения", - напомнил Владимир Афанасьев.

"Дополнительное соглашение оговаривает инструменты решения задач, что, безусловно, даст мощный импульс развитию детско-юношеского, любительского и массового футбола в регионе. На данном этапе в целом он динамично развивается. Достаточно сказать, что чемпионат Нижегородской области – один из лучших в России. В первенстве региона задействовано большое количество детско-юношеских команд, практически в каждом районе есть физкультурно-оздоровительный комплекс, а при нем – футбольное поле. Наличие такой материально-технической базы позволяет активно развивать как большой футбол, так и мини-футбол. Соответственно, создан надежный фундамент для достижения результатов и на профессиональном уровне", - считает эксперт.

"Команда "Нижний Новгород", которая проводит свои домашние матчи на 45-тысячном красавце-стадионе в областном центре, выходит в РПЛ, а "Волна", опирающаяся на молодых местных воспитанников, успешно дебютировала в ПФЛ. Мини-футбольный клуб "Торпедо" по спортивному принципу вышел в Суперлигу, а женская "Норманочка" стала чемпионом России. Поэтому дальнейшее развитие материально-технической базы имеет огромное значение", - уточнил президент Федерации футбола Нижегородской области.

"И дети, и взрослые, и любители, и профессионалы хотят заниматься футболом в современных условиях, на качественных полях. А значит, механизмы поддержки нашей отрасли, в том числе финансовые, должны быть тоже четко оговорены. И отрадно, что Российский футбольный союз выступает инициатором этих процессов. В рамках заключенного дополнительного соглашения рассчитываем на всестороннюю поддержку регионального футбола. Безусловно, есть и приоритетные направления. В частности, создание Академии футбола, строительство манежа, совершенствование имеющейся инфраструктуры, а также дальнейшая популяризация областных соревнований по футболу как среди взрослых, так и среди детей: расширение географии, привлечение новых участников", - подытожил Владимир Афанасьев.

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Теги:
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