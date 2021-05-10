Глеб Никитин принял участие в награждении победителей финала Бетсити – Кубка России Спорт

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор региона Глеб Никитин 12 мая 2021 года на стадионе Нижний Новгород принял участие в награждении победителей финального матча Бетсити - Кубка России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Матч состоялся между командами ПФК "Крылья Советов" (Самара) и ФК "Локомотив" (Москва). Победителем стал "Локомотив", обыграв самарцев со счетом 3:1.

"Впервые за долгое время мы смогли провести столь масштабное спортивное мероприятие. Около 21 000 зрителей присутствовало на стадионе. Очень сильные и яркие эмоции. Мне хочется поблагодарить обе команды за игру, поздравить "Локомотив" с победой. Прекрасно показали себя и "Крылья Советов", - сказал губернатор Нижегородской области.

"Наш город еще раз доказал, что достоин большого футбола. В год 800-летия Нижнего Новгорода впереди еще немало спортивных праздников", - добавил Глеб Никитин.