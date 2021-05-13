Стадион "Нижний Новгород" стал площадкой для финала Бетсити Кубка России Спорт

Нижний Новгород 12 мая принял финал Бетсити Кубка России. На поле встретились команды ПФК "Крылья Советов" (Самара) и ФК "Локомотив" (Москва). Победителем стал "Локомотив", обыграв самарцев со счетом 3:1.

Игра прошла на стадионе "Нижний Новгород", построенном к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Во время Бетсити Кубка России присутствовало около 21 тысячи зрителей.

По итогам игры состоялось награждение победителей, в котором принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Фото – Кирилл Мартынов (pravda-nn.ru)