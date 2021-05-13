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Спорт

Стадион "Нижний Новгород" стал площадкой для финала Бетсити Кубка России

13 мая 2021 01:03  [107] Спорт

Нижний Новгород 12 мая принял финал Бетсити Кубка России. На поле встретились команды ПФК "Крылья Советов" (Самара) и ФК "Локомотив" (Москва). Победителем стал "Локомотив", обыграв самарцев со счетом 3:1.

Игра прошла на стадионе "Нижний Новгород", построенном к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Во время Бетсити Кубка России присутствовало около 21 тысячи зрителей.

По итогам игры состоялось награждение победителей, в котором принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Фото – Кирилл Мартынов (pravda-nn.ru)

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Перед началом матча
Перед началом матча
Трибуны перед игрой
Трибуны перед игрой
Трибуны перед игрой
Трибуны перед игрой
Трибуны. Болельщики
Трибуны. Болельщики
Начало матча
Начало матча
Кадр матча
Кадр матча
Кадр матча
Кадр матча
Кадр матча
Кадр матча
Кадр матча
Драка на поле
Драка на поле
Кадр матча
Кадр матча
Кадр матча
Кадр матча
Кадр матча
Кадр матча
Болельщики
Болельщики
Победители матча
Победители матча
Радость победы
Награждение победителей матча
Награждение победителей матча

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Стадион Нижний Новгород стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
13 мая 2021 01:03Стадион "Нижний Новгород" стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
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