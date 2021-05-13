Один человек погиб и еще трое в больнице в результате ДТП в Дивеевском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Один человек погиб и еще трое в больнице в результате ДТП в Дивеевском районе. Об этом сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 12 мая в 12:27 на 22 км автодороги "Выездное – Дивеево – Сатис" (Дивеевский район).

Нетрезвый 35-летний водитель иномарки Chevrolet Lanos не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП пострадали и водитель и его пассажиры.

Водитель иномарки разбился насмерть, его 17-летняя и 31-летний пассажиры получили различные ушибы и переломы и были доставлены в больницу. Еще один неустановленный мужчина - также пассажир автомобиля был госпитализирован с переломом бедра.