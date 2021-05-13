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Общество

Глеб Никитин в соборной мечети поздравил верующих с праздником Ураза-байрам

13 мая 2021 10:59  [88] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Глеб Никитин 12 мая в соборной мечети Нижнего Новгорода поздравил верующих с праздником Ураза-байрам. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, в мероприятии также приняли участие глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз Закиров.

"Искренне поздравляю с праздником Ураза-байрам, которого вы ждали вместе со своими семьями. Пост в священный месяц Рамадан с одной стороны стал испытанием, с другой – укрепил крепость вашего духа и веры", - сказал Глеб Никитин

Губернатор отметил важность межконфессионального диалога для развития региона и подчеркнул роль в этом процессе мусульманской общины.

"Очень ценно, что у нас в регионе сложились добрососедские и мирные отношения между представителями разных национальностей и вероисповеданий. Мы понимаем, насколько важен конструктивный и братский диалог между культурами и религиями. Это помогает противостоять любым попыткам посеять раздор в обществе. Сейчас мы вместе скорбим в связи с трагедией в Казани. Мне хотелось бы еще раз выразить поддержку республике Татарстан", - добавил Глеб Никитин.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что мусульманская община Нижегородской области всегда принимала активное участие в развитии города, выполняла большую культурную и просветительскую роль.

"Своей плодотворной, востребованной деятельностью мусульмане Нижнего Новгорода вносят значимый вклад в сохранение и развитие национально-культурных традиций. 800-летний Нижний Новгород обладает яркими чертами многоконфессионального и многонационального города", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

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Теги:
Глеб Никитин Религия Юрий Шалабаев
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