Сергей Кириенко избран председателем наблюдательного совета общества "Знание"

Сергей Кириенко
Фото:
Первый замруководитель администрации президента Сергей Кириенко избран председателем наблюдательного совета российского общества "Знание". Об этом сообщает пресс-служба организации.
Согласно информации, 12 мая в Москве состоялся III съезд общества, на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности.
Так, председателем наблюдательного совета организации был избран Сергей Кириенко, а его заместителями в совете стали помощники президента: Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, а также Любовь Духанина.
Гендиректором общества "Знание" съезд избрал основателя холдинга "Нетология групп" Максима Древаля.
Напомним, что он в марте 2021 года выступил с инициативой создать современную и технологичную платформу знаний, которая бы опиралась на просветительский опыт и традиции Советского Союза. Тогда Владимир Путин эту инициативу поддержал и заявил о необходимости перезапуска общества "Знание" на современной цифровой платформе.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+