Сергей Кириенко избран председателем наблюдательного совета общества "Знание" Политика

Сергей Кириенко Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Первый замруководитель администрации президента Сергей Кириенко избран председателем наблюдательного совета российского общества "Знание". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Согласно информации, 12 мая в Москве состоялся III съезд общества, на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности.

Так, председателем наблюдательного совета организации был избран Сергей Кириенко, а его заместителями в совете стали помощники президента: Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, а также Любовь Духанина.

Гендиректором общества "Знание" съезд избрал основателя холдинга "Нетология групп" Максима Древаля.

Напомним, что он в марте 2021 года выступил с инициативой создать современную и технологичную платформу знаний, которая бы опиралась на просветительский опыт и традиции Советского Союза. Тогда Владимир Путин эту инициативу поддержал и заявил о необходимости перезапуска общества "Знание" на современной цифровой платформе.