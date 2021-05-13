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Политика

Ассоциация представительных органов при ЗС НО проходит в Городце

13 мая 2021 12:33  [86] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Ассоциация представительных органов муниципальных районов и городских округов в Нижегородской области при Законодательном собрании проходит 13 мая в Городце. Об этом сообщили в парламенте.

Согласно информации, мероприятие проводит председатель регионального парламента, председатель Ассоциации Евгений Люлин.

В мероприятии принимают участие руководители Земских собраний, городских дум и советов депутатов муниципальных и городских округов Нижегородской области, депутаты Законодательного собрания, представители правительства области.

В рамках выездного заседания Ассоциации его участники посетили фермерское хозяйство "Курцево". Изначально предприятие специализировалось на выращивании зерновых и зернобобовых культур, семян масличных культур, а с 2018 года получила развитие отрасль животноводства – молочное козоводство. В настоящее время общее поголовье составляет 1291 голову, в том числе 502 – дойные козы англо-нубийской и альпийской породы, а также коровы Швицкой породы. Все поголовье размещено в современных корпусах, оборудованных системами поения, кормления, содержания и комфорта.

В хозяйстве функционирует завод по производству сыров, где перерабатывается всё полученное молоко. На данный момент выпускается более 20 видов сыра высокого качества (сыры с голубой и белой плесенью).

"Сегодня нам показали современное и динамично развивающееся хозяйство, одной из специализаций является молочное козоводство. Предприятие крепко стоит на ногах, уверенно смотрит в будущее и радует потребителей качеством своей продукции. Я очень рад, что такие хозяйства есть в Нижегородской области. Очевидно, что конкуренция на рынке молочной продукции с каждым годом будет только возрастать, поэтому на современном этапе развития отрасли как никогда важно внедрять новые технологии, увеличивать производственные показатели, неукоснительно соблюдая все параметры по качеству. Очевидно, что такие задачи по силам нашим фермерам", - отметил Евгений Люлин.

Кроме того, участники Ассоциации в ходе визита посетили "Музейный квартал". Это музейная экспозиция под открытым небом. Основной её экспонат - комплекс памятников архитектуры, истории, культуры, природы, археологии, насыщенный информативно и имеющий огромный эстетический потенциал.

Напомним, что выездные заседания Ассоциации представительных органов муниципальных районов и городских округов в Нижегородской области проводятся в районах области с 2002 года. Такая форма работы позволяет обсудить актуальные вопросы жизнедеятельности местного самоуправления, обменяться опытом применения федеральных и областных законов и выработать общую позицию по внесению изменений в действующее законодательство.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание
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