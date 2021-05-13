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Политика

"Ассоциация стала эффективной площадкой, где обсуждается развитие территорий", - Евгений Люлин

13 мая 2021 15:45  [103] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал работу Ассоциации представительных органов МСУ.

"За годы работы Ассоциация зарекомендовала себя как эффективная площадка для обсуждения ключевых вопросов развития территорий. Обычно мы собирались для общения в таком формате один раз в квартал. Но пандемия внесла свои коррективы. За время эпидемии, когда не проводились выездные мероприятия, накопилось множество вопросов. Поэтому мы приняли решение, что заседания Ассоциации необходимо проводить чаще. Теперь они будут проходить раз в два месяца", - сказал Евгений Люлин.

Спикер регионального парламента также отметил, что при реализации законов и программ на местах бывают моменты, которые необходимо отрегулировать для более качественного исполнения.

"Когда областные законодатели, представители правительства, городов и районов встречаются вместе, чтобы обсудить, как решить тот или иной вопрос, это всегда приводит к хорошим результатам. Лучшие практики мы можем тиражировать по всей области и даже предложить для рассмотрения в рамках обмена опытом другим регионам", - считает председатель ЗС НО.

"Вот, к примеру, сегодня одной из основных тем обсуждения стало развитие молочного производства на территории Нижегородской области. В частности, вниманию участников заседания была представлена стратегия развития отрасли на примере Дальнеконстантиновского района. По итогам обсуждения этого вопроса было принято решение рекомендовать другим районам перенимать этот положительный опыт и создавать свои программы, опираясь на него", - рассказал Евгений Люлин.

"География проведения Ассоциации представительных органов МСУ разнообразна. Сегодня она проходила в чудесном месте - Городце. Я бывал здесь неоднократно, но каждый раз восхищаюсь природой и самобытностью этих мест. Городец - самый старинный город нижегородской земли. Здесь чувствуешь дух времени, который великолепно воссоздан в музейном квартале", - поделился спикер областного парламента.

"Но кроме исторического колорита здесь есть замечательные сельхозпредприятия, которыми можно и нужно гордиться. Сегодня мы посетили совершенно удивительный сыроваренный завод, козью ферму и видим перспективы развития агротуризма на этой территории. Даже сейчас можно было наблюдать, как люди живо интересуются этими местами и не прочь приехать отдохнуть сюда семьями. Поэтому такое направление как агротуризм здесь может получить колоссальное развитие. Сейчас в Законодательном собрании идет работа по созданию этого закона, и в ближайшее время мы его примем. Уверен, что он станет существенной поддержкой для бизнеса, который выберет для себя это направление", – заключил Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание
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