Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
Родителям разрешили присутствовать на выпускных в детсадах
Нижегородцы не проявляют активности по вакцинации
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
13 мая 2021 16:06  [63] Исторический проект-голосование "Имя Нижнего" стартовал к юбилею города
13 мая 2021 14:52  [154] Всероссийский съезд "Том Сойер Фест" пройдет в Нижнем Новгороде 21-29 мая
13 мая 2021 14:40  [120] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 30 районах Нижегородской области
13 мая 2021 14:24  [201] Парковка на Ивановском съезде после его реконструкции будет запрещена
13 мая 2021 13:39  [178] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 13 мая
13 мая 2021 12:39  [200] Курсирование "Омиков" от Нижнего Новгорода до Бора возобновится весной
13 мая 2021 11:29  [429] "Теплоэнерго" сократит сроки профремонтов на большинстве собственных котельных
13 мая 2021 10:59  [141] Глеб Никитин в соборной мечети поздравил верующих с праздником Ураза-байрам
13 мая 2021 09:08  [154] "Пусть праздник Ураза-байрам принесет в каждый дом тепло и радость", - Глеб Никитин
13 мая 2021 08:41  [285] Деревню Простоквашино, фестиваль по спорториентированию и маркетплейс представили нижегородцы на полуфинале "Мастеров гостеприимства"
Общество

Исторический проект-голосование "Имя Нижнего" стартовал к юбилею города

13 мая 2021 16:06  [63] Общество

Фото: организаторы мероприятия

Исторический проект-голосование "Имя Нижнего" стартовал к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщают организаторы меропиятия.

Цель проекта — вдохновить нижегородцев на изучение истории родного города, познакомив со знаковыми историческими личностями. "Имя Нижнего" — проект о людях, которые оставили значимый след в судьбе Нижнего Новгорода, но чьи имена не столь широко известны среди горожан.

Организаторы привлекли 21 эксперта из разных областей (культура, наука, образование, СМИ, бизнес, общественная деятельность), чтобы сформировать список из 30 героев — значимых людей не только для истории Нижнего, но и всей страны и даже мира. Кузьма Минин, Валерий Чкалов, Иван Кулибин, Максим Горький и основатель города Юрий Всеволодович вынесены организаторами в число "легенд Нижнего" и не включены в лист голосования. Также в список не включены политические и религиозные деятели.

"Каждому городу известность приносят люди, которые в нем родились, жили и работали. 800-летие - отличный повод обратить внимание на историю Нижнего. Благодаря проекту "Имя Нижнего" мы хотим рассказать нижегородцам о героях, чьи имена несправедливо забыты или не в должной степени известны", — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

При выборе личностей эксперты руководствовались несколькими критериями: Нижний Новгород или регион — это историческая родина героя, место, где произошло его профессиональное становление, или именно здесь был важный период деятельности. Это позволило включить в список и коренных нижегородцев, и тех, кто добился достижений, работая в Нижнем.

Список из 30 имен доступен для общественного голосования. Каждый герой в списке внес свой вклад в развитие города благодаря своему роду деятельности. Это архитекторы, ученые, инженеры, композиторы, врачи, писатели, композиторы, фотографы, спортсмены, летчики и купцы.

С 13 мая по 12 июня на сайте name.nizhny800.ru нижегородцы смогут прочитать биографии новых главных героев, узнать, как судьба города связана с этими именами, и отдать свой голос за одного из них. Проголосовать можно только один раз и за одно имя!

12 июня 2021 года организаторы подведут итоги голосования и выберут 9 новых главных героев города, которые войдут в историю юбилейного года и станут частью праздничной программы 800-летия.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
800летие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Стадион Нижний Новгород стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
13 мая 2021 01:03Стадион "Нижний Новгород" стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph