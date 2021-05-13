Исторический проект-голосование "Имя Нижнего" стартовал к юбилею города Общество

Фото: организаторы мероприятия

Исторический проект-голосование "Имя Нижнего" стартовал к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщают организаторы меропиятия.

Цель проекта — вдохновить нижегородцев на изучение истории родного города, познакомив со знаковыми историческими личностями. "Имя Нижнего" — проект о людях, которые оставили значимый след в судьбе Нижнего Новгорода, но чьи имена не столь широко известны среди горожан.

Организаторы привлекли 21 эксперта из разных областей (культура, наука, образование, СМИ, бизнес, общественная деятельность), чтобы сформировать список из 30 героев — значимых людей не только для истории Нижнего, но и всей страны и даже мира. Кузьма Минин, Валерий Чкалов, Иван Кулибин, Максим Горький и основатель города Юрий Всеволодович вынесены организаторами в число "легенд Нижнего" и не включены в лист голосования. Также в список не включены политические и религиозные деятели.

"Каждому городу известность приносят люди, которые в нем родились, жили и работали. 800-летие - отличный повод обратить внимание на историю Нижнего. Благодаря проекту "Имя Нижнего" мы хотим рассказать нижегородцам о героях, чьи имена несправедливо забыты или не в должной степени известны", — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

При выборе личностей эксперты руководствовались несколькими критериями: Нижний Новгород или регион — это историческая родина героя, место, где произошло его профессиональное становление, или именно здесь был важный период деятельности. Это позволило включить в список и коренных нижегородцев, и тех, кто добился достижений, работая в Нижнем.

Список из 30 имен доступен для общественного голосования. Каждый герой в списке внес свой вклад в развитие города благодаря своему роду деятельности. Это архитекторы, ученые, инженеры, композиторы, врачи, писатели, композиторы, фотографы, спортсмены, летчики и купцы.

С 13 мая по 12 июня на сайте name.nizhny800.ru нижегородцы смогут прочитать биографии новых главных героев, узнать, как судьба города связана с этими именами, и отдать свой голос за одного из них. Проголосовать можно только один раз и за одно имя!

12 июня 2021 года организаторы подведут итоги голосования и выберут 9 новых главных героев города, которые войдут в историю юбилейного года и станут частью праздничной программы 800-летия.