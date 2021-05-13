Нижегородская область обеспечена молоком собственного производства лишь на 75% Общество

Нижегородская область обеспечена молоком собственного производства лишь на 75%. Как сообщает пресс-служба законодательного собрания региона, информация об обеспеченности молоком прозвучала на заседании Ассоциации представительных органов муниципальных районов, муниципальных и городских округов в Нижегородской области.

Заседание Ассоциации прошло 13 мая в Городце. Мероприятие провел председатель областного парламента, который также является председателем Ассоциации, Евгений Люлин.

Одной из основных тем обсуждения стало развитие молочной отрасли на территории Нижегородской области, которая, по информации экспертов, обеспечена молоком собственного производства лишь на 75%. Баланс ввоза и вывоза молочной продукции - отрицательный, то есть регион больше закупает, чем продает. Причем вывоз молочной продукции в основном осуществляется сырым молоком, что говорит о необходимости уделить пристальное внимание региональной переработке.

По словам участников заседания, для развития отрасли молочного животноводства и переработки молока требуется принять дополнительные меры. Одним из ключевых вопросов является кадровое обеспечение. Анализ укомплектованности животноводческих комплексов специалистами показал, в частности, наличие дефицита зоотехников и ветврачей.

Также значительную роль в молочном животноводстве региона играет развитие малых форм хозяйствования. Финансовые меры государственной поддержки включают, в частности, предоставление грантов для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений. Также предоставляются субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию "Агростартапов".

"Основной задачей, стоящей перед сельхозтоваропроизводителями Нижегородской области, является обеспечение продовольственной безопасности и увеличение производства конкурентоспособной продукции. Задача вполне выполнимая, в том числе через развитие рынка молока. Депутаты Законодательного собрания и правительство области ведут системную работу, направленную на то, чтобы регион полностью обеспечивал себя этим продуктом. Мы стараемся создавать для этого необходимые условия – приняты и реализуются областные законы и программы в этой сфере", - прокомментировал Евгений Люлин.

"У нас работают предприятия, которые успешно продают молоко не только в Нижегородской области, но и за ее пределами. Мы должны помнить, что где есть ферма, есть село. Развитие молочной отрасли – это сохранение обрабатываемых площадей, рабочих мест и максимальное использование социальной инфраструктуры. И наша задача планировать развитие молочного производства в совокупности с развитием сельских территорий", - добавил он.

"Сегодня было очень продуктивное обсуждение. По итогам которого, к примеру, правительству области было рекомендовано при формировании областного бюджета 2022 года предусмотреть дополнительные расходы на поддержку АПК комплекса для увеличения финансирования государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" в части предоставления субсидий на возмещение части затрат на развитие молочного скотоводства", - рассказал председатель комитета Законодательного собрания по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин.

"Также было предложено разработать региональные меры поддержки перерабатывающих предприятий, предусматривающие компенсацию части затрат на покупку оборудования по переработке молока. Рекомендации были даны и органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области", - пояснил Игорь Тюрин.

Выездные заседания Ассоциации представительных органов муниципальных районов и городских округов в Нижегородской области проводятся в районах области с 2002 года. Такая форма работы позволяет обсудить актуальные вопросы жизнедеятельности местного самоуправления, обменяться опытом применения федеральных и областных законов и выработать общую позицию по внесению изменений в действующее законодательство.