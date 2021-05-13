Минград согласовал строительство спорткомплекса для "Ночной хоккейной лиги" на Автозаводе

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Комиссия по вопросам землепользования и застройки при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области посчитала целесообразным строительство спортивного комплекса на пересечении улиц Васнецова и Бурденко в Автозаводском районе. Соответствующая документация размещена на сайте Минграда.
Строительством спорткомплекса займется компания ООО "Русская тройка", сам комплекс будет носить одноименное название и расположится рядом со стадионом "Северный".
Напомним, что на базе нового комплекса планируется проводить тренировки и соревнования "Ночной хоккейной лиги".
Участок, площадью 12,1 тысячи кв. метров для возведения объекта, совет по земельным и имущественным отношениям при региональном правительстве одобрил на заседании 27 ноября 2020 года.
Площадь самого двухэтажного спорткомплекса составит 7 тысяч кв метров. На его территории расположатся две ледовые площадки 26 на 56 метров с трибунами на 300 человек при каждой.
На первом этаже комплекса будут входной вестибюль, магазин хоккейной экипировки, раздевалки для хоккеистов, а также соответствующие функциональные и технические помещения.
На втором этаже – универсальный спортивный и тренажерный залы, зал для фитнеса, оздоровительный комплекс и технические помещения.
Рядом с объектом планируется организовать парковку на 113 автомобилей.
Объем инвестиций в строительство составит 253 млн рублей. Возведение комплекса планировалось начать в 2021 году и завершить через три года.
"Ночная хоккейная лига" создана в 2011 году по инициативе президента РФ и прославленных хоккеистов с целью развития и популяризации массового любительского хоккея, пропаганды здорового образа жизни и создания условий для организации спортивного досуга населения.
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