Минград согласовал строительство спорткомплекса для "Ночной хоккейной лиги" на Автозаводе Общество

Фото: С сайта нижегородского представительства Ночной Хоккейной Лиги

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Комиссия по вопросам землепользования и застройки при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области посчитала целесообразным строительство спортивного комплекса на пересечении улиц Васнецова и Бурденко в Автозаводском районе. Соответствующая документация размещена на сайте Минграда.

Строительством спорткомплекса займется компания ООО "Русская тройка", сам комплекс будет носить одноименное название и расположится рядом со стадионом "Северный".

Напомним, что на базе нового комплекса планируется проводить тренировки и соревнования "Ночной хоккейной лиги".

Участок, площадью 12,1 тысячи кв. метров для возведения объекта, совет по земельным и имущественным отношениям при региональном правительстве одобрил на заседании 27 ноября 2020 года.

Площадь самого двухэтажного спорткомплекса составит 7 тысяч кв метров. На его территории расположатся две ледовые площадки 26 на 56 метров с трибунами на 300 человек при каждой.

На первом этаже комплекса будут входной вестибюль, магазин хоккейной экипировки, раздевалки для хоккеистов, а также соответствующие функциональные и технические помещения.

На втором этаже – универсальный спортивный и тренажерный залы, зал для фитнеса, оздоровительный комплекс и технические помещения.

Рядом с объектом планируется организовать парковку на 113 автомобилей.

Объем инвестиций в строительство составит 253 млн рублей. Возведение комплекса планировалось начать в 2021 году и завершить через три года.

"Ночная хоккейная лига" создана в 2011 году по инициативе президента РФ и прославленных хоккеистов с целью развития и популяризации массового любительского хоккея, пропаганды здорового образа жизни и создания условий для организации спортивного досуга населения.