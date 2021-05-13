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Общество

"Судьбы Александра Невского и Нижнего Новгорода неразделимы", - Глеб Никитин

13 мая 2021 18:27  [112] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Сегодня - 13 мая 2021 года, исполняется 800 лет со дня рождения Александра Невского. Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в 2021 году в регионе предусмотрено проведение около 30 мероприятий, связанных с именем великого князя.

"Судьбы Александра Невского и Нижнего Новгорода неразделимы. Александр Невский появился на свет в год основания Нижнего Новгорода и сыграл, как и наш город, огромную роль в жизни России. Он вошел в историю страны как отважный воин и мудрый политик, сумевший в невероятно сложное время с честью отстаивать интересы родной земли. А Нижний Новгород был основан как форпост на границе русских земель и не раз принимал на себя удары врага. Символично, что свой земной путь Александр Невский окончил совсем недалеко от Нижнего, в древнем Городце. Наш долг – хранить память о нем и передавать ее новым поколениям", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что в Нижнем Новгороде планируется установка памятника Александру Невскому. Кроме того, в программе, посвященной 800-летию со дня рождения великого князя, - создание мемориального комплекса национального достояния им. Александра Невского на базе усадьбы купца Корытникова в Городце, Всероссийский молодежный патриотический проект "Александр Невский – Слава, Дух и Имя России", а также проведение ряда памятных мероприятий. В частности, это специальный проект в рамках фестиваля "INTERVALS", фестиваль искусств "Стрелка", фестиваль оркестров, мероприятие "Колесо истории" и ряд других.

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Теги:
Глеб Никитин культура Памятные даты
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