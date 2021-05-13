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Экономика

Количество мест в детсадах Нижнего Новгорода в 2020 году увеличилось на 2 тысячи

13 мая 2021 18:41  [51] Экономика
Количество мест в детсадах Нижнего Новгорода в 2020 году увеличилось на 2 тысячи

Количество мест в детсадах Нижнего Новгорода в 2020 году увеличилось на 2 тысячи

Фото: НИА Нижний Новгород

Публичные слушания по исполнению городского бюджета за 2020 год состоялись в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Публичные слушания провел глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

В ход мероприятия стало известно, что количество мест в детских садах города в 2020 году увеличилось более, чем на 2 тысячи. Это стало возможным за счет ввода в эксплуатацию девяти корпусов существующих детских садов и два новых детсада. Кроме того, свою работу начали две новые школы в жилых комплексах "Цветы" и "Гагаринские высоты".

В целом, по словам представившего доклад об исполнении бюджета директор городского департамента финансов Юрия Мочалкина, приоритетными в 2020 году оставались социальные обязательства.

"Расходы на социальную сферу по сравнению с 2019 годом увеличились на 874,6 млн рублей и составили 22,9 млрд рулбей. На образование было направлено 19,4 млрд рублей, на культуру – 1,4 млрд, на физкультуру и спорт – 1 млрд рублей, на соцполитику – 938 млн рублей, на транспорт и дорожное хозяйство – почти 6 млрд рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство – чуть более 4 млрд рублей, на благоустройство – 2,8 млрд рублей, на формирование комфортной городской среды – 782 млн рублей", – заявил он.

Юрий Шалабаев добавил, что в 2020 году "доходы бюджета удалось исполнить со значительным ростом, все социальные обязательства исполнены". Кроме того удалось снизить кредиторскую задолженность городских учреждений до исторического минимума. Осталась только небольшая задолженность – 32,3 млн рублей.

Доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2020 году получены в размере 37,7 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые - 15,8 млрд рублей, безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции) - 21,9 млрд рублей. Расходы бюджета города исполнены в объеме 38,1 млрд рублей.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Бюджет Публичные слушания
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