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Общество

Мероприятия ко Всемирному дню памяти умерших от СПИДа пройдут в Нижнем Новгороде

13 мая 2021 19:01  [43] Общество

Серия мероприятий, приуроченных к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа, пройдут в Нижнем Новгорде. Об этом сообщили в Нижегородском областном центре по борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями.

В 2021 году этот день приходится на 16 мая. Основные мероприятия в Нижнем Новгороде стартуют 14 мая.

Нижегородский областной центр по борьбе со СПИДом 14, 15 и 16 мая с 13:00 до 18;00 организует тестирование и раздачу профилактических материалов о ВИЧ и СПИДе в городских парках. 14 мая акция пройдет в Парке 1 Мая, 15 мая – в парке культуры и отдыха Сормовского района, а 16 мая – в парке культуры и отдыха Автозаводского района.

Уже с 12 мая проходят вебинары для школьников и трудовых коллективов.

Кроме того, 16 мая, помимо тестирования в Автозаводском парке, запланирован запуск от стадиона «Нижний Новгород» аэростата с баннером, на котором изобразят красную ленту, символ борьбы с ВИЧ-инфекцией. Мероприятие пройдет с 18:00 до 20:00.

С 20:00 до полуночи на нижегородской телебашне предусмотрена художественная подсветка в виде красной ленты. Акция организована Нижегородским областным центром по борьбе со СПИДом и другими и инфекционными заболеваниями совместно с управлением Роспотребнадзора.

СПРАВКА:
Впервые День памяти умерших от СПИДа провели в 1983 году в Сан-Франциско (США) по инициативе людей, которые столкнулись с этим тяжелым заболеванием. Всемирная организация здравоохранения приняла решение сделать День памяти ежегодным. С тех пор на протяжении 38 лет в каждое третье воскресенье мая проводятся мероприятия, приуроченные к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа.

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Теги:
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