Двенадцатилетнюю девочку нашли убитой в лесу рядом с Большим Козино 13 мая Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Региональное СУ СК РФ возбудило уголовное дело после того, как в лесополосе рядом с поселком Большое Козин 13 мая обнаружен труп 12-летней девочки. Об этом сообщили в ведомстве.

Поиски ребенка начались после того, как она не вернулась сегодня из школы домой.

По информации СК, в настоящее время на месте происшествия работают опытные следователи-криминалисты. Допрашиваются свидетели, назначаются экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление лица, совершившего преступление.

Пользователи соцсетей сообщают, что у них есть информация о том, что девочка была раздета.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство" (ч. 2 ст. 105 УК РФ).