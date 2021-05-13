Двенадцатилетнюю девочку нашли убитой в лесу рядом с Большим Козино 13 мая

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Региональное СУ СК РФ возбудило уголовное дело после того, как в лесополосе рядом с поселком Большое Козин 13 мая обнаружен труп 12-летней девочки. Об этом сообщили в ведомстве.
Поиски ребенка начались после того, как она не вернулась сегодня из школы домой.
По информации СК, в настоящее время на месте происшествия работают опытные следователи-криминалисты. Допрашиваются свидетели, назначаются экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление лица, совершившего преступление.
Пользователи соцсетей сообщают, что у них есть информация о том, что девочка была раздета.
Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство" (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
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