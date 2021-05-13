Пылесосы Керхер: особенности и преимущества

Пылесос является необходимым приспособлением в любом доме. Он позволяет упростить уборку, сэкономить время. Для качественной уборки необходимо правильно выбрать пылесос.

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