Арматура в строительстве - использование, типы, виды, технические характеристики

Арматура в строительстве

Эта разновидность металлопроката которую можно купить в Красноярске, очень распространена. Изготавливается арматура из стальных болванок прямоугольной формы, которые носят своеобразное название "блюм". На болванки воздействуют высокими температурами, чтобы они приобрели пластичность. Далее они отправляются на прокатный стан и взаимодействуют с серией валков, которые формируют прут с определённым сечением. С помощью этой методики арматура становится высокопрочной. Из неё производят детали, рассчитанные на большие нагрузки.

Арматура холоднодеформированная

Арматуру на металлобазах производят с помощью механической методики. Для этого не надо дополнительно разогревать заготовочный материал. Поверхность арматуры отличается чистотой и специальным металлическим блеском. Её легко использовать при сварке. Так же арматура очень устойчива к ржавчине. Используется, как каркас для изделий из железобетона. Но лучше её применять для создания архитектурных строений, где необходимо очень точно учитывать эстетический внешний вид.

Арматура холоднодеформированная

Разновидности арматуры по типу материала.

Арматурный прут делится на две главные группы в зависимости от состава.

Арматура, в составе которой присутствует углеродистая сталь.

Арматура этой категории имеет в своём составе сплав из двух важных материалов: углерода и железа. Когда в составе увеличивают долю углерода до определённой величины, то готовый материал становится более прочным и твёрдым. В тоже время он становится хрупким при перелома, и сложнее использовать при сварке.

Арматура, в составе которой присутствует легированная сталь.

Легированная сталь в своём составе имеет малое количество титана, марганца, хрома, молибдена и других элементов. Их можно по-разному сочетать, и от этого будут зависеть характерные свойства конечного материала. С помощью марганца материал становится более износостойким, а с помощью кремния - упругим.

Арматура делится на виды в зависимости от назначения

При формировании армирующего каркаса, арматурные прутья здесь имеют конкретное место. Арматура подразделяется в зависимости от назначения и положения.

Рабочие арматурный прутья.

Прутья укладывают вдоль самых длинных конструкций. Горизонтально арматура располагается в ленточный фундаментах, плитах перекрытия и в несущих балках. Вертикально располагается в колонна и сваях. Здесь она берет на себя нагрузку растягивания. Из-за этого деталь становится более прочной и долговечной. У этой разновидности стержни всегда переменного сечения. Они являются основной частью каркаса.

Распределительная

Этот вид является вспомогательным. Главной задачей является соединять главные стержни в единый каркас, имеющий пространственную структуру. Здесь нагрузка делится на несколько составляющих. Это понижает риски поломки каждого из них. Стержни могут располагаться горизонтально и вертикально. Наиболее подходящая форма для них - рифленая. В не очень важных элементах допустимо использовать гладкие прутья.

Монтажная

Главной целью этой арматуры является обеспечить форму армирующему каркасу, которая не изменится при его перемещении и строительстве. Здесь используются стержни с любой поверхностью.

Композитные арматурный прутья.

Современная замена стальным прутья, которая используется для монолитных зданий. В России они изготавливается по ГОСТу, а в других странах - по международным стандартам.

Классификация.

Главными материалами для производства является углерод, стекло и волокна природных минералов. Из них производят стержень и придают им ребристость. С помощью высоких температур материал становится прочным.

Разновидности в зависимости от состава

Стеклокомпозитные арматурные стержни (АСК). В составе присутствует стекловолокно и смолы. Базальтокомпозитные арматурные стержни (АБК). В составе имеется расплавленный базальт. Комбинированные композитные арматурные стержни (АКК). Прутья состоят из стекловолокна и покрыты базальтопластиковой намоткой. Углекомпозитные арматурные стержни (АУК). Производятся с помощью углеродных нитей. Арамидокомпозитные прутья (ААК). Прочные детали созданы с помощью полиамидных молекулярных цепочек.

Арматура по типу профиля

Чтобы композитная арматура лучше контактировала с бетоном, она должна быть рельефной.

Рельеф бывает:

1. Условно гладкий. Стержень посыпается мелкозернистым кварцевым песком.

2. Периодический. На прут наматывают жгут, состоящий из стекловолокна. Стержень приобретает винтообразную форму.

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