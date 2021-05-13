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Общество

Автомобиль нижегородца за долги за отопление отправлен на ответственное хранение

14 мая 2021 10:41  [47] Общество

Фото: пресс-служба компании

Автомобиль нижегородца за долги за отопление отправлен на ответственное хранение. Об этом сообщает Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, 13 мая в ходе очередного совместного рейда компании, службы судебных приставов и ГИБДД программный комплекс "Дорожный пристав" выявил в транспортном потоке машину должника за отопление и горячую воду. Сумма долга за коммунальные услуги составила порядка 80 тысяч рублей.

Автомобиль был передан неплательщику под ответственное хранение. Это значит, что должнику запрещено пользоваться машиной, изменять место её нахождения, продавать и передавать её другим лицам. Чтобы вернуть права на автомобиль, гражданину необходимо оплатить долг в полном размере, госпошлину и исполнительский сбор судебных приставов (7% от общей суммы долга).

Если оплата не поступит в течение 10 дней, то машина будет передана в специализированную организацию для дальнейшей реализации. Денежные средства пойдут на погашение долга за отопление и горячую воду.

Рейды с "Дорожным приставом" компания проводит еженедельно. Этот прибор вычисляет среди потока автомобили тех злостных неплательщиков, у кого имеются просуженная задолженность.

Всего за один день работы было остановлено порядка 55 автомобилей, собственники которых являются должниками, в том числе за отопление и горячую воду. Компания намерена проводить совместные рейды с судебными приставами по должникам на постоянной основе.

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Теги:
Т Плюс
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