Глеб Никитин, Евгений Люлин и Ольга Щетинина возглавят список НРО "Единой России" на праймериз Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Заксобрания региона Евгений Люлин и его заместитель Ольга Щетинина возглавят список НРО "Единой России" на предварительном голосовании. Об этом сообщили в партии.

Согласно информации, в ближайшее время их кандидатуры рассмотрит президиум регионального политсовета партии.

"Сегодня завершается прием документов для участия в предварительном голосовании. Результаты хорошие, мы видим, что праймериз состоятся с серьезной конкуренцией. В Нижегородской области подано более 500 заявлений для участия. Процедура пройдет по первой модели, при которой голосовать могут все нижегородцы старше 18 лет, зарегистрированные в регионе, – как на обычных выборах. Для жителей – это уникальная возможность самим выбрать достойных, по их мнению, кандидатов, которых партия выдвинет и будет поддерживать на выборах в сентябре", - сказал Глеб Никитин.

Как отметил Евгений Люлин, войти в общерегиональную группу вместе с главой региона – большая ответственность.

По его мнению, по итогам предварительного голосования и основных выборов и в Госдуму, и в Законодательное собрание пройдут только самые достойные кандидаты.

"В будущем, в VII созыве Законодательного собрания должны работать профессионалы – успешные люди, доказавшие делами свою состоятельность и готовые трудиться на благо общества, совершенствовать нормативную правовую базу, эффективно защищать интересы избирателей", - подчеркнул Евгений Люлин.

Ольга Щетинина в свою очередь отметила, что важно собрать ту команду, которая сможет оперативно и качественно решить все задачи, поставленные перед депутатским корпусом.

"Я готова в этой команде работать 24/7. Взять ответственность на себя за те направления, которые мне доверят и депутатский корпус, и однопартийцы, если люди поддержат нас. Если нижегородцы доверят нам в составе коллег-депутатов работать в Законодательном собрании и в команде под руководством Глеба Никитина реализовывать большие задачи", - сказала она.

Напомним, что предварительное голосование состоится с 24 по 30 мая. Сейчас проходит регистрация избирателей. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте pg.er.ru. Потребуется также авторизация через "Госуслуги". Пройти процедуру необходимо до 28 мая. Система автоматически определит избирательный округ и сформирует личный кабинет. Именно в нем с 24 по 30 мая включительно будут доступны бюллетени для голосования.