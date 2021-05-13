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Максим Аверин
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Сео-продвижения сайта визитки

14 мая 2021 14:49  [87]

Любая коммерческая организация имеет собственный сайт-визитку или полноценный сайт. Однако недостаточно просто иметь такой ресурс, необходимо его грамотно продвигать.

Как среднему, так и мелкому бизнесу требуется продвижение сайта визитки. Чем лучше будет продумана стратегия продвижения, тем больше шансов будет на выход в ТОП, получения заказов от клиентов.

Стратегия продвижения может быть различной:

  1. Поиск новых клиентов. Преимущество сео-продвижения сайта по сравнению с традиционными СМИ состоит в том, что оно постоянно работает на привлечение клиентов. Можно регулярно контролировать показатели через аналитический инструмент корректировки с целью выхода на нужные позиции в поисковой системе.
  2. Повышение статуса. Даже любой кустарный мастер может стать серьезным производителем в глазах клиента, если он создаст сайт-визитку.
  3. Получение клиентской поддержки. При помощи веб-страницы потребители смогут круглосуточно 7 дней в неделю получить поддержку. Наличие чата в соцсетях сделает компанию более доступной для клиента.
  4. Уменьшение расходов на рекламу. Достаточно сделать визитку с адресом сайта и устранить потребность в других видах рекламы. Все остальные функции возьмет на себя сайт. Кроме того, можно будет не тратить деньги на создание печатных рекламных средств, добавлять новые фишки на ресурс, сделать его более современным и привлекательным.
  5. Быстро находить покупателей. Если вы планируете массовую скидку или акцию, то запуск контекстной рекламы, которая будет приводить пользователя на ваш сайт, будет иметь более высокую конверсию, нежели другие варианты презентации.

При продвижении сайта визитки можно контролировать зависимость расходов и заявок. Если расходы будут постоянными, это усилит эффект как снежный ком. Существуют различные методы продвижения. Для этого могут использоваться следующие инструменты:

  1. Привлечение контекстной рекламы.
  2. Увеличение ссылочной массы.
  3. Продвижение через соцсети.
  4. Заказ партнёрских статей.

Существуют методы, которые в какой-то степени являются эффективными. Задачей специалиста является определение того, какие методы подойдут для конкретного проекта. Очень важно учитывать тематику проекта, наполненность ниш и т.д. Все требования для оптимизации Google должны быть учтены. Если у вас недостаточно временных средств или знаний, доверьте это дело профессионалам. Заказать продвижение сайта визитки вы можете на этом сайте rubika.com.ua.

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