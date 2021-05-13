Нижегородцы в "Ночь музеев" смогут на поздних троллейбусах добраться до Кузнечихи и Щербинок

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Жители Нижнего Новгорода после акции "Ночь музеев" смогут на поздних троллейбусах добраться от исторического центра города до Кузнечихи-2 и Щербинки-2. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Акция состоится 15 мая.
Для того, что бы продлить время работы транспорта назначаются дополнительные троллейбусы.
В частности, будет продлена работа троллейбусного маршрута №9:
пл. Горького: 22:35, 23:25, 0:15, 1:05
мкр. Кузнечиха-2: 22:10, 23:00, 23:50, 0:40
Троллейбусный маршрут №13 также увеличит время работы:
пл. Минина и Пожарского: 23:37, 0:57
мкр. Щербинки-2: 22:57, 0:17
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