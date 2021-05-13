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Грозы и ливни надвигаются на Нижний Новгород. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно предоставленной информации, в ближайшие один-три часа местами по Нижегородской области и в том числе и в Нижнем Новгороде ожидаются грозы, местами ливни, град, отдельные порывы южного ветра 13-18 м/с, с сохранением явлений до конца дня и ночью 16 мая.
В этой связи возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий электропередач, падением деревьев. Также возможны затруднения при проведении высотных, аварийно- восстановительных работ из-за сильного ветра и града.
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