Грозы и ливни надвигаются на Нижний Новгород Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Грозы и ливни надвигаются на Нижний Новгород. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно предоставленной информации, в ближайшие один-три часа местами по Нижегородской области и в том числе и в Нижнем Новгороде ожидаются грозы, местами ливни, град, отдельные порывы южного ветра 13-18 м/с, с сохранением явлений до конца дня и ночью 16 мая.

В этой связи возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий электропередач, падением деревьев. Также возможны затруднения при проведении высотных, аварийно- восстановительных работ из-за сильного ветра и града.