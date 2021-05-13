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Общество

"Покажите гостям, что в Нижний Новгород нужно возвращаться!", - Глеб Никитин

16 мая 2021 09:46  [39] Общество
фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Губернатор Глеб Никитин 15 мая встретился с нижегородскими участниками всероссийского фестиваля "Студенческая весна"президентской платформы "Россия - страна возможностей". Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

"Наша команда сделала все, чтобы можно было гордиться тем, как Нижний Новгород принимает "Студенческую весну", - подчеркнул глава региона.

Он обратил внимание, что быть хозяевами - это огромная ответственность, так как это касается не только выступлений, но и приёма гостей в юбилейный для Нижнего Новгорода год.

"800-летие – прекрасный повод для перезагрузки и обновления. Покажите гостям, что в Нижний Новгород нужно возвращаться и жить здесь. Желаю вам отлично провести это время, гордиться своим городом и своим университетом. Молодцы, что приняли участие! Зажгите по-настоящему!" - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что XXIX Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" стартует в Нижнем Новгороде в год 800-летия города 15 мая 2021 года. С 15 по 20 мая Нижний Новгород примет 3,5 тыс. талантливых студентов из 77 субъектов Российской Федерации.

Студенты будут соревноваться в рамках 10 творческих направлений: "Региональная программа", "Вокальное", "Инструментальное", "Танцевальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Мода", "Журналистика", "Видео", "Арт". Фестиваль включен в событийную повестку празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

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Теги:
Глеб Никитин Молодежь Фестиваль
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