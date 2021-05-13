Профессионализм и творческие дебюты: вечер балета прошел в нижегородском театре им. Пушкина Культура и отдых

Дмитрий Выскубенко Фото: пресс-служба театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вечер балета прошел в Нижегородском академическом театре оперы и балета имени Пушкина 15 мая 2021 года. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на концерте.

Автором программы выступил заместитель художественного руководителя театра по балету Морихиро Ивата, который в 2020 году был инициатором возрождения этого формата. Вечера балета проводились в театре с первых сезонов, но в последствии эта практика была утрачена.

В концерте принимали участие артисты балетной труппы театра, учащиеся хореографического отделения Нижегородского театрального колледжа им. Евстигнеева, а также приглашенный артист — солист Баварского государственного театра и государственного академического театра имени Глинки в Челябинске Дмитрий Выскубенко. Он впервые выступил на нижегородской сцене.

"Балет должен быть академичным. Выучка — это очень важная часть нашей профессии, оттуда вырастает техника. Если ты выучен правильно, ты сможешь сделать все, что угодно. Вечер балета еще одна возможность показать зрителю, что я умею. В первую очередь для того, чтобы зрители наслаждались", - заявил НИА "Нижний Новгород" Дмитрий Выскубенко.

Он отметил, что от работы в Нижнем Новгороде у него сложилось приятное впечатление. Если позволит основная работа, он надеется вернуться сюда в июне.

На вечере балета 15 мая он исполнил два номера — Pas de deux из балета Чайковского "Спящая красавица". Это сцена из третьего акта - свадебное адажио. На сцене зритель видит, как принц целует девушку, она просыпается, а вместе с ней и все королевство. Партнершей Дмитрия Выскубенко выступила солистка нижегородского балета Татьяна Пельмегова.

Также он станцевал финальный номер вечера в жанре современной хореографии.

"Он называется "Грезы Икара". Это хореография моего папы Юрия Выскубенко. Это история об Икаре, который хочет достичь своей мечты — дотянуться до солнца. Но он не может этого сделать. Для зрителя это очень интересный номер, поскольку в них присутствуют вспышки. Я ловлю себя в прыжке, за счет этого создается ощущение полета", - рассказал Дмитрий Выскубенко.

В этот вечер зрителю были представлены фрагменты из балетов "Эсмеральда" Ц. Пуни, "Пламя Парижа" Б.В. Асафьева, "Коппелия" Л. Делиба, "Шехерезада" Н.А. Римского-Корсакова, Тирольское Рas de deux из оперы Дж. Россини "Вильгельм Телль", "Татарский танец с луком" Л. Минкуса, "Императрица китайских пагод" М. Равеля, а также современная хореографическая композиция "Inside my heart".

На сцену вышли ведущие солисты Нижегородского балета Елизавета Мартынова и Заслуженным артистом РФ Василием Козловым, Татьяной и Дмитрием Пельмеговыми, Юлией Селивановской, Андреем Орловым, Артемом Зреловым, Никитой Аржанниковым.

Отметим, что два номера вечера балета были отданы учащимся младших классов хореографического отделения НТК им. Евстигнеева. Они исполнили танец "Золотые рыбки" под музыку К. Сен-Санса и сцену "Мальчик-с-пальчик, его братья и Людоед" из балета П.И. Чайковского "Спящая красавица".

СПРАВКА (с сайта театра):

Дмитрий Выскубенко родился в Москве в семье артистки балета Большого театра Натальи и танцовщика и хореографа Юрия Выскубенко. В 2008 году Дмитрий поступил в Московскую государственную академию хореографии, где был удостоен стипендии фондов Галины Улановой и Светланы Захаровой. Во время учебы он принимал участие в профессиональных концертах в Большом театре, Кремлевском театре, Московском Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

В 2010 году Дмитрий Выскубенко сыграл главную роль в фильме "Мой папа — Барышников". За фильм он был удостоен Специального приза генерального спонсора фестиваля "Амурская осень" — компании "Петропавловск" — сертификата, наполнением которого стали две унции золота.

В 2016 году Дмитрий Выскубенко, окончив Московскую академию хореографии у педагога по классическому танцу Заслуженного артиста России Михаила Юрьевича Шаркова, поступил в труппу Баварского государственного балета в качестве артиста. В 2017 году танцовщик был переведен в статус солиста, в 2018 году — в статус первого солиста балета.

Дмитрий Выскубенко – обладатель Золотых медалей и первых премий престижных Международных конкурсов Юрия Григоровича "Молодой балет мира" (г. Сочи, Росия), "Mia Corak Slavenska" (Загреб, Хорватия), "Aslan grand prix" (Гонконг), Стамбульского балетного конкурса (г. Стамбул, Турция), лауреат Международного конкурса "Citta di Rietti" (г. Риетти, Италия), Международного балетного конкурса в г. Пекин (Китай).

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