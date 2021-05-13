Нижегородцы могут записаться на приём к замгубернатора Сергею Морозову до 19 мая

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Заметитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов проведёт личный приём граждан. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, встреча запланирована на 26 мая с 14:00 до 16:00 в региональной приёмной (Н. Новгород, ул. Костина, 2).

Чиновник ответит на вопросы, касающиеся работы органов исполнительной власти региона, которые находятся в его ведении:

- реализация госполитики в области строительства и промышленности строительных материалов;

- приоритетные направления развития жилстроительства, господдержка дольщиков;

- переселение граждан из признанных в установленном порядке непригодными для проживания помещений;

- транспорт и дорожное хозяйство, организация транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом по межрегиональным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок;

- учёт объектов дорожного хозяйства;

- развитие паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" в части дорожной и транспортной инфраструктуры, социальных учреждений;

- строительство Нижегородского низконапорного гидроузла на Волге в части проектирования, организации транспортного сообщения по реке

- и др.

Кроме того, граждане могут задать вопросы касательно жилищно-коммунальной сферы и ТЭК; надзора за чистотой и порядком; регулирования цен (тарифов) ЖКХ в регионе.

Жители Нижегородской области могут записаться на приём, если их вопрос не удалось решить на местном уровне и требует личного участия заместителя губернатора Сергея Морозова.

Мероприятие будет проведено с соблюдением требований законодательства о профилактике Covid-19.

На одного заявителя выделяется около 15-20 минут.

Запись продлится до 19 мая. Для этого потребуется обращение в приёмную граждан губернатора и правительства Нижегородской области по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.