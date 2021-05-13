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Нижегородцы могут записаться на приём к замгубернатора Сергею Морозову до 19 мая

16 мая 2021 17:43  [1]

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Заметитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов проведёт личный приём граждан. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, встреча запланирована на 26 мая с 14:00 до 16:00 в региональной приёмной (Н. Новгород, ул. Костина, 2).

Чиновник ответит на вопросы, касающиеся работы органов исполнительной власти региона, которые находятся в его ведении:
- реализация госполитики в области строительства и промышленности строительных материалов;
- приоритетные направления развития жилстроительства, господдержка дольщиков;
- переселение граждан из признанных в установленном порядке непригодными для проживания помещений;
- транспорт и дорожное хозяйство, организация транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом по межрегиональным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок;
- учёт объектов дорожного хозяйства;
- развитие паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" в части дорожной и транспортной инфраструктуры, социальных учреждений;
- строительство Нижегородского низконапорного гидроузла на Волге в части проектирования, организации транспортного сообщения по реке
- и др.

Кроме того, граждане могут задать вопросы касательно жилищно-коммунальной сферы и ТЭК; надзора за чистотой и порядком; регулирования цен (тарифов) ЖКХ в регионе.

Жители Нижегородской области могут записаться на приём, если их вопрос не удалось решить на местном уровне и требует личного участия заместителя губернатора Сергея Морозова.

Мероприятие будет проведено с соблюдением требований законодательства о профилактике Covid-19.

На одного заявителя выделяется около 15-20 минут.

Запись продлится до 19 мая. Для этого потребуется обращение в приёмную граждан губернатора и правительства Нижегородской области по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.

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