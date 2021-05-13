Более 50 домов для работников АПК и соцсферы построят в Нижегородской области в 2021 году Общество

Более 50 домов для работников АПК и соцсферы построят в Нижегородской области в 2021 году

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Более 50 домов для работников агропромышленного к и социальной сферы построят в Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, их возведут в 13 районах региона по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий".

По словам замгубернатора Андрея Саносяна, обеспечение работников комфортным жильём по-прежнему остаётся одним из приоритетных направлений в работе по привлечению и закреплению высококвалифицированных кадров на селе. Так, в текущем году на улучшение жилищных условий граждан, которые проживают в сельской местности, планируется направить 200 млн рублей.

"Средства будут направлены на строительство 54 индивидуальных домов и одного многоквартирного дома", - пояснил чиновник.

В частности, жилые дома построят на территории Ардатовского, Вачского, Дальнеконстантиновского, Сеченовского, Бутурлинского, Вознесенского, Варнавинского, Шарангского, Большеболдинского районов и городских округов Бор, Сокольское, Семеновский, а также в Уренском муниципальном районе.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов добавил, что жилье будет предоставлено работникам агропромышленного комплекса и специалистам социальной сферы по договорам найма. При этом программой предусмотрено, что работник-арендатор имеет право выкупить жилой дом, предоставленный ему по договору найма. Если он отработает на предприятии пять лет, то сможет приобрести дом в собственность по цене, не превышающей 10% расчетной стоимости строительства жилья. По истечении десяти лет работы – по цене, не превышающей 1% расчетной стоимости строительства жилья.

"Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" реализуется в стране, в том числе в Нижегородской области, с 2020 года и уже показала свою эффективность. За это время воплощены в жизнь десятки проектов по благоустройству сельских населенных пунктов региона, которые направлены на повышение качества жизни сельчан. В этом году на реализацию различных проектов по обустройству сельских территорий Нижегородской области будет направлено свыше 1 млрд рублей", - добавил Николай Денисов.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что в текущем году в населенных пунктах Нижегородской области реализуется 5 крупных проектов газоснабжения по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий".

"Газификация домов, особенно в сельской местности, повышает качество жизни населения. В свою очередь, предприятиям перевод на газовое топливо позволяет оптимизировать материальные ресурсы и улучшить условия труда работников", - подчеркнул Глеб Никитин.