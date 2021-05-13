Жара в +31° к концу недели сменится в Нижнем Новгороде на прохладу и дожди Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Аномально жаркую погоду прогнозируют синоптики жителям Нижнего Новгорода в начале недели, но вторую половину недели температура воздуха понизится, и в городе ожидаются дожди, иногда с грозами.

По информации метеорологов, сегодня – 17 мая в понедельник, в Нижнем Новгороде температура поднимется до +29°, прогнозируются небольшие облака.

Во вторник небо немного очистится от облаков, а средняя дневная температура воздуха составит около +30°.

Среда встретит нижегородцев абсолютно чистым небом и температурой в +31°, которая, в ночь на четверг 20 мая понизится до +18°. Но это не помешает дневной температуре четверга достигнуть +27, однако в этот день ожидается небольшой дождь.

В пятницу станет прохладнее – всего лишь +23°, но без осадков, а на следующий день – 22 мая, вновь прогнозируется дождь при температуре +22°.

В воскресенье осадков не ожидается, но столбики градусников не поднимутся выше +20° при пасмурном небе.