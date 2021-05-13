Преимущества аутсорсинга

Слово "аутсорсинг" вошло в нашу жизнь не так давно, однако очень быстро стало модным и востребованным. Оно у всех на слуху, но не все понимают его настоящее значение, а значит, не могут осознать всех видимых преимуществ. Сегодня мы попытаемся конкретизировать это понятие, а также расскажем о тех преимуществах, которые оно за собой влечет.

Определяемся с понятием

И все-таки, что за зверь такой – аутсорсинг? Под этим термином понимается особая форма сотрудничества между различными компаниями, при которой одна компания делегирует часть своих задач другой компании. Например, небольшая производственная фирма поручает компании, оказывающей бухгалтерские услуги, вести свою бухгалтерию. Между ними подписывается соответствующий договор, ы котором перечисляются все виды услуг, которые передаются второй компании – от сбора и ввода первичной информации до сдачи отчетности и сопровождения в налоговую при проверках. Масштаб может быть любой – от этого зависит сумма ежемесячных обязательств первой компании перед второй, так что тут директор первой компании должен хорошо подумать, с какой суммой он готов расстаться и какие именно услуги ему требуются.

По такой же схеме можно заключить договор на юридическое обслуживание (кто-то должен вычитывать договора и трактовать, может ли компания предпринимать определенные действия, находясь в должном юридическом поле). Многие компании согласны на аутсорсинг ИТ специалистов – услуги сетевого администратора передаются на сторону, так что за работоспособность компьютеров, сети и закупку комплектующих будут отвечать профильные специалисты из компании-поставщика. По такой же схеме можно нанять и логистическую компанию, которая будет заниматься доставкой Ваших грузов и их хранением на складе. В принципе, на аутсорсинг можно отдать любую функцию – даже производство или продажи. Первая схему к ходу у крупных супермаркетов – Вы наверняка видели на их полках товары собственной торговой марки, которые производят малоизвестные заводы и упаковывают в фирменную упаковку супермаркета. Вторая схема будет уместна для тех компаний, которые отдают свой товар на реализацию в крупные интернет-магазины, отдавая часть прибыли тем, кто продает их товар покупателю.

Какие преимущества несет за собой аутсорсинг? Прежде всего, это экономия на издержках. Небольшая производственная фирма, с примера которой мы начали свой рассказ, вряд ли сможет позволить себе дорогого бухгалтера на каждый рабочий день, тем более что столько работы в рамках небольшого производства не будет. А на условиях аутсорсинга можно договориться о хорошей и выгодной цене. В результате такое сотрудничество становится взаимовыгодным, а потому в выигрыше оказываются и покупатели.