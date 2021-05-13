Русская традиционная кухня

Современные хозяйки могут с легкостью найти рецепт в интернете. Наши бабушки могли приобрести поваренную книгу и радовать своих родных уникальными рецептами. А чем кормили семью наши предки в далеком прошлом? Довольно интересный вопрос и многие ученые стараются заглянуть в прошлое и восстановить старинные рецепты, для того, чтобы полакомиться необычными блюдами.

Сегодня мы прекрасно знакомы с кухнями разных народов. Можно попробовать суши, заказать пиццу или осетинские пироги, сварить казы или плов. Раньше такого разнообразия не было. Наши предки баловали себя национальной кухней.

Исконно русских продуктов не так много, как нам кажется. Например, картошка, которую мы все так любим, не была любима нашими предками. Они боялись ее пробовать и даже отказывались. Следовательно, блюд из картошки несколько веков назад не было.

Русская кухня https://vk.com/starinrezepty богата разнообразными блюдами. Не стоит думать, что на Руси не было многих продуктов, и готовили они только супы, да репу парили. Нет. Наши предки питались разнообразно и могли готовить вкусности, о которых мы сейчас и не подразумеваем.

Русский человек был не только земледельцем. Они держали и скот. Следовательно, не оставались без мяса и молочной продукции. К тому же, в лесах водилось много дичи, в реках и озерах – рыбы, также они собирали грибы и ягоды, сушили травы.

Любили наши предки и репу. В народе репа заменяла хлеб. Вырастал этот овощ довольно большим. Ели ее не только вареной, но и сырой. В сырой репе содержится огромное количество витаминов, которых не встретишь в других продуктах.

На территории России росла и капуста. Ее наши предки также любили и научились готовить вкусные блюда. Позже, когда купцы стали возить товар в заморские страны, оттуда они привезли свеклу, морковь и перец. Позже появилась и картошка.

Что касается круп, то не все были в России. Суровый климат не давал многим прижиться. Но сейчас сложно определить истинную родину пшена, овса и гречихи.

Если верить историческим документам, то пшеничная мука появилась на Руси не раньше 10-го века. Примерно в этот период наши предки стали печь хлеб из нее и готовить пироги.

Про рис и говорить не стоит. Попробовали его русские примерно 300 лет назад.

Крестьяне готовили горох. Из него варились не только каши, но и сытные похлебки. К тому же, из него еще и муку делали. А из нее уже пекли блины и пироги.

Чай, который мы пьем сегодня, на Руси был не известен. Наши предки собирали травы и потом из заваривали. Травяные чаи обладали антисептическими свойствами, помогали вылечить болезни и просто успокаивали.

Русский народ мог похвастаться традиционными напитками. К таким можно отнести квас, морс и кисель. Также были популярны ягодные и природные соки, которые наши предки умели добывать.

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