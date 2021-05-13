Как проводили ремонт водопровода в Сыктывкаре

В середине прошлого года Открытое акционерное общество "Сыктывкарский Водоканал" решило провести работы по комплексному капитальному ремонту наружного водопровода, который действует в г. Сыктывкаре. В качестве подрядчика была выбрана фирма "СТИС" (адрес в Интернете - https://www.pf-stis.com/). Это производственная компания, которая специализируется на предоставлении услуг в сфере бестраншейного ремонта и строительства наружных сетей. Это не первый опыт компании в решении подобных задач – уже много лет она занимается ремонтом сетей водоснабжения и канализации, а также сооружения трубопроводов, которые занимаются подачей горячей воды или пара.

Для проведения работ в Сыктывкаре был выбран метод санации – специалисты компании решили, что его оптимально использовать в той ситуации, которая сегодня сложилась в этом славной городе. Что из этого вышло и как прошел ремонт, мы расскажем далее.

Перед тем, как были начаты работы по ремонту, было проведено всестороннее обследование объекта. С этой целью использовались различные методы – например, видеоинспекция и гидродинамическая очистка дали максимальный результат, передав всю информацию об объекте для анализа соответствующих специалистов.

Работы проходили в очень сложных условиях: водопровод был расположен в самом центре главной транспортного путепровода города (жители города догадаются, а для других россиян уточним, что это был Октябрьский проспект). Одним из главных условий реализации проекта было продолжение движение автомобилей по главной автомагистрали города, без его перекрытия больше, чем на несколько часов. Согласитесь, такой вариант достаточно сильно усложняет проведение работ, однако специалистов компании это не напугало.

Что же помогло компании "СТИС" добиться таких успехов и реализовать этот проект в рамках заранее оговоренного бюджета, в заранее оговоренные сроки и с должным уровнем качества? Прежде всего, на руку сыграл многолетний опыт, а также аналогичные реализованные проекты в других российских городах (кстати, среди достижений компании есть даже восстановление ливневой канализации во Франции). Так что компания в очередной раз подтвердила свое авторитетное лидерство в сфере бестраншейных технологий, чему безмерно рады клиенты, которые в свое время приняли решение о сотрудничестве с этой компанией. Пожелаем компании удачи в новых проектах!

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