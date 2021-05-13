Вячеслав Моше Кантор поддерживает инициативы России и Владимира Путина по укреплению исторической памяти

Историческая память о событиях Холокоста, Второй Мировой войны и Великой Отечественной войны нуждается в постоянной поддержке для будущего всего общества, убеждён Вячеслав Моше Кантор, международный общественный деятель и глава фонда «Всемирный форум памяти Холокоста». Чем меньше в мире остаётся живых свидетелей тех страшных лет, тем больше усилий нужно прилагать современникам, чтобы поддерживать память актуальной и доступной, особенно для подрастающих поколений. Эта ответственность ложиться на всех, считает Вячеслав Моше Кантор, однако особенный её вес оказывается на представителях власти и политики, общественных деятелях, деятелях религии и культуры – всех тех, кто формирует общественное мнение.

В качестве примера страны, где последовательная политика государства направлена на сохранение исторической памяти, а также на борьбу с нетерпимостью и оправданиями нацизма, Вячеслав Моше Кантор неизменно приводит Россию и жёсткую позицию её президента Владимира Путина относительно недопустимости любых попыток переписать историю или замолчать её страшные страницы. Более того, Вячеслав Моше Кантор приветствует и то, что в стране постоянно предпринимаются усилия для того, чтобы эта история не была забыта. Так, в 2020 году инициатива Владимира Путина дала старт проекту «Без срока давности» - проекту, главной целью которого является как раз сохранение памяти, как живой, так и задокументированной, о трагедии мирного населения СССР в годы войны, населения, ставшего жертвой военных преступлений нацистов и их пособников. В ушедшем году в рамках этого проекта уже были изданы 23 тома архивных документов, куда вошли и свидетельские показания жителей оккупированных территорий, и данные полевых изысканий, и рассекреченные документы об этом периоде. А главное, представленная информация была максимально адаптирована и отсортирована, чтобы обеспечить более удобный доступ к ней для молодых исследователей, историков и поисковиков, вплоть до школьников.

В 2021 году реализация проекта продолжается, и в её рамках министерство обороны РФ уже рассекретило и опубликовало на сайте проекта 13 томов документов, которые ещё недавно относились к категории «секретно». Документы относятся к конкретным регионам, оказавшимся в годы войны под оккупацией, и содержат письма, фотографии, акты допросов по каждой печальной точке на карте. Организаторы и участники проекта, инициированного Владимиром Путиным, не скрывают, что именно сохранение исторической памяти для них является главной целью работы, так же как и привлечение внимания и интереса молодёжи к этому мрачному периоду жизни страны и всего мира.

Публикация архивных и прежде засекреченных документов в рамках такой работы необходима, согласен и Вячеслав Моше Кантор. Сам общественный деятель неизменно приветствует подобные инициативы от разных стран, поскольку подобные публикации – это ещё один способ донести до общественности реальные факты о трагедии первой половины XX века, а значит – донести и те исторические уроки, которые кроются в архивных данных.

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