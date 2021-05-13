Как купить автомобиль в лизинг?

Следуя почти столетнему совету классиков советской литературы о том, что автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения, сегодня почти в каждой украинской семье должна быть машина. Пусть не новая, пусть не из автосалона, но должна быть. Это дает определенную свободу действий, быстроту протекания тех процессов, которые без автомобиля занимали бы гораздо больше времени. И лучший вариант для тех, кто не может сразу выложить полную сумму за машину, — это взять автомобиль в лизинг.

Определяем финансовые возможности

Для того, чтобы понять, сколько денег Вам понадобится, чтобы пересесть на свое собственное авто, можно воспользоваться кредитным калькулятором. Работает он довольно просто: Вы вводите стоимость автомобиля, которую Вам назвал продавец, вводите ту сумму, которая у Вас имеется в наличии, после чего добавляете тот срок, на который Вы собираетесь брать заемные средства. После того, как Вы нажмете кнопку Рассчитать, Вы сразу получите сумму, которую должны будете платить каждый месяц за взятый в лизинг автомобиль.

Теперь сравните ее со своим ежемесячным гарантированным доходом. Главное слово тут – гарантированный, это очень важный критерий, который не следует сбрасывать со счетов. Не берите в расчет возможное увеличение дохода, ведь любое еще не наступившее событие может быть реализовано с какой-то долей вероятности, а вероятность может наступить, а может и не наступить.

Специалисты утверждают: если сумма ежемесячных обязательств занимает больше 40% Вашего дохода, то такой кредит будет очень накладным для Вас, а потому от него лучше отказаться. А если Вы с запасом вписываетесь в 40%, то добро пожаловать в мир автовладельцев!

Нюансы оформления

Следует быть готовым к тому, что в процессе приобретения автомобиля в лизинг Вы столкнетесь со следующими особенностями.

Во-первых, компания, финансирующая покупку автомобиля, может подвергнуть проверку справедливость запрашиваемой продавцом цены. Это делается для того, чтобы избежать обманов со стороны клиентов. Такая проверка обычно делается соответствующими специалистами, которые имеются в штате компании, а потому может лишь затянуть время, но не увеличить расходы покупателя.

Во-вторых, у Вас должно иметься в наличии хотя бы 25% стоимости автомобиля. Если такой суммы нет, то имеет смысл задуматься о другой схеме приобретения машины вместо лизинг авто.

В-третьих, минимальная стоимость не должна быть ниже 4 тыс. долларов США в эквиваленте национальной украинской валюты. Если этот критерий не соблюдается, лучше поискать другой вариант.

Все это может существенно затянуть срок оформления займа и незначительно увеличить Ваши расходы на эту процедуру. Так что, рассчитывая время и деньги, будьте готовы к такому повороту событий. Желаем Вам свободных дорог без пробок.

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