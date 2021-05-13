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"Нижний Новгород" и "Крылья Советов" сыграют в новом сезоне РПЛ

17 мая 2021 09:38  [1] Спорт

Фото: с сайта нижегородского клуба

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

"Нижний Новгород" и "Крылья Советов" сыграют в новом сезоне РПЛ. Об этом говорится в материалах на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Согласно информации, нижегородская и самарская команды примут участие в следующем розыгрыше элитного дивизиона чемпионата страны.

На сайте нижегородского клуба сказано, что бюро исполкома РФС приняло решение об отмене переходных матчей между клубами, занявшими 3 и 4 место в ОЛИМП-Первенстве ФНЛ и 13-й, и 14-й командами российской премьер-лиги.

Это связано с отсутствием лицензии для выступлений в премьер-лиге у занявшего второе место в ФНЛ "Оренбурга" и четвертой команды - "Алании".

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Теги:
Спорт Футбол
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