"Нижний Новгород" и "Крылья Советов" сыграют в новом сезоне РПЛ Спорт

Фото: с сайта нижегородского клуба

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

"Нижний Новгород" и "Крылья Советов" сыграют в новом сезоне РПЛ. Об этом говорится в материалах на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Согласно информации, нижегородская и самарская команды примут участие в следующем розыгрыше элитного дивизиона чемпионата страны.

На сайте нижегородского клуба сказано, что бюро исполкома РФС приняло решение об отмене переходных матчей между клубами, занявшими 3 и 4 место в ОЛИМП-Первенстве ФНЛ и 13-й, и 14-й командами российской премьер-лиги.

Это связано с отсутствием лицензии для выступлений в премьер-лиге у занявшего второе место в ФНЛ "Оренбурга" и четвертой команды - "Алании".