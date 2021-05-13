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Нижегородское минимущество подало в суд на собственников опасного недостроя на ул.Невзоровых

17 мая 2021 11:10  [198] Бизнес
здание дома

здание дома

Фото: с сайта google/maps

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области обратилось в суд для расторжения договора аренды объекта незавершенного строительства на ул. Невзоровых в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ведомстве.

Речь идет о многоуровневой парковке и гаражах на ул. Невзоровых, 62.

Как сообщил министр ведомства, Сергей Баринов, договор был заключен с 25 собственниками в 2009 году.

"Собственники все это время не принимали надлежащих мер ни по достройке, ни по сохранению здания, что привело к его разрушению. В настоящее время объект находится в аварийном состоянии и угрожает жизни и здоровью граждан, поэтому министерство приняло решение обратиться в суд для расторжения договора аренды", – сказал он.

Заседание назначено на 15 июня 2021 года.

"Многие объекты, которые на данный момент запущены и представляют потенциальную угрозу для здоровья и жизни жителей, расположены в исторической части города, на туристических улицах Нижнего Новгорода. Мы предпримем все усилия для того, чтобы нерадивые собственники привели в порядок свои объекты. В противном случае расторгнем договорные отношения на земельный участок, проведем процедуру изъятия и снесем недостроенное здание", – подчеркнул в заключение Сергей Баринов.

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Теги:
Недвижимость Советский район Суд
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