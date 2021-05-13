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Стеклохолст для отделочных работ

17 мая 2021 13:40  [67]

Многие современные люди, делающие ремонт, сталкиваются с проблемой, что конечный результат не удовлетворяет ожиданий или же имеет малый срок службы. Данная проблема особенно актуальна для различных покрытий, например, когда на слое краски появляется сеть из трещин или же на обоях образуются морщины. Чтобы таких проблем не случалось, поверхность, на которую будет наноситься покрытие, следует подготовить. В решении проблемы помогает армирование, выравнивание, покрытие особым составом для хорошей адгезии с материалом покрытия.

Особенности стеклохолста

Наиболее востребованным материалом для отделочных работ является стеклохолст. К его достоинствам можно отнести:

  • Долговечность,
  • Экологическую чистоту,
  • Возможность превращения поверхности в произведение искусства.

Если интересует стеклохолст цена которого доступна всем, то купить его можно в магазине «Армия Армирования». Жители Казахстана уже успели оценить по достоинству все преимущества данного материала. Большой популярностью пользуется продукция бренда "Мега+".

Важным плюсом материала является его экологическая чистота. Он не вредит здоровью человека, домашних животных в процессе эксплуатации, ведь в составе нет вредных веществ. Стеклохолст обладает повышенной термостойкостью, не портится от сырости, влаги. Плюсом является и то, что материал не портится при перепадах температур.

Благодаря стеклохолсту, весь комплекс подготовительных работ сводится к его наклеиванию на нужную поверхность. Материал представляет собой листы, в основе которых лежат нити стекловолокна. Закрепив такой лист на потолок или же стену, прочность ее поверхности значительно повысится, трещины, изъяны и другие ее дефекты будут скрыты. Финальное покрытие ложится на стеклохолст ровным слоем, который отличается гладкостью. Такой подход позволит сохранить идеальный внешний вид стен даже после их усадки.

Оформить заказ

Сегодня такой материал применяется для восстановления жилых, рабочих, производственных помещений. Для наилучшего результата, нужно правильно подобрать тип стекловолокна. В этом помогут опытные сотрудники магазина. Достаточно добавить материал в корзину, заполнить форму заявки. С покупателем свяжется менеджер для уточнения деталей. С ним можно оговорить стоимость, нюансы покупки и эксплуатации стеклохолста.

При заказе оптовых партий, магазин поможет с доставкой. Сотрудничество с лучшими перевозчиками позволяет устанавливать выгодные тарифы на доставку. Сотрудники магазина всегда рады прийти на помощь.

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