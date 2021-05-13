Андрей Левдиков возглавил нижегородский ГУММиД Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Андрей Левдиков назначен директором главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде (ГУММиД). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Он был представлен коллективу сегодня - 17 мая.

Ранее Андрей Левдиков занимал должность заместителя директора в главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области (ГУАД).

"Я знаю Андрея Владимировича как профессионала и эксперта в дорожном строительстве. У нас большие планы по развитию нижегородского метрополитена. Это и продление Сормовской линии, и строительство станции "Сенная" в верхней части города. Уверен, опыт работы в регионе пригодится Андрею Владимировичу на новой должности", – заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

СПРАВКА:

Андрей Владимирович Левдиков родился в 1980 году в Воронеже. Окончил военно-инженерный университет (г.Москва) по специальности "Промышленное и гражданское строительство", а также военно-технический университет при федеральной службе специального строительства РФ по специальности "Автомобильные дороги и аэродромы". Работал в коммерческих строительных компаниях, в 2018 году стал первым заместителем директора ГБУ "Дирекция капитального строительства", в 2019 году занял должность директора департамента дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, а затем –заместителя директора по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог".

