ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Политика
17 мая 2021 15:15  [148] Андрей Левдиков возглавил нижегородский ГУММиД
16 мая 2021 11:29  [579] Проект "плавучей поликлиники" обсудили Глеб Никитин и Наталья Комарова
15 мая 2021 15:50  [429] Почти 400 человек примут участие в праймериз "Единой России" в Нижегородской области
14 мая 2021 18:56  [1580] Эксперт-мониторинг событий 9-14 мая 2021 года от АНО "Минин-центр"
14 мая 2021 14:40  [1842] Глеб Никитин, Евгений Люлин и Ольга Щетинина возглавят список НРО "Единой России" на праймериз
14 мая 2021 13:02  [858] Активность в политике стоит начать с общественного наблюдения, – эксперт ФоРГО Евгений Семенов
14 мая 2021 11:03  [899] Глеб Никитин и глава Екатеринбурга Алексей Орлов обсудили планы сотрудничества
13 мая 2021 15:45  [651] "Ассоциация стала эффективной площадкой, где обсуждается развитие территорий", - Евгений Люлин
13 мая 2021 12:56  [785] Анатолий Лесун будет баллотироваться в Госдуму по избирательному округу №129
13 мая 2021 12:33  [560] Ассоциация представительных органов при ЗС НО проходит в Городце
Политика

Андрей Левдиков возглавил нижегородский ГУММиД

17 мая 2021 15:15  [148] Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Андрей Левдиков назначен директором главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде (ГУММиД). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Он был представлен коллективу сегодня - 17 мая. 

Ранее Андрей Левдиков занимал должность заместителя директора в главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области (ГУАД).

"Я знаю Андрея Владимировича как профессионала и эксперта в дорожном строительстве. У нас большие планы по развитию нижегородского метрополитена. Это и продление Сормовской линии, и строительство станции "Сенная" в верхней части города. Уверен, опыт работы в регионе пригодится Андрею Владимировичу на новой должности", – заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

СПРАВКА:

Андрей Владимирович Левдиков родился в 1980 году в Воронеже. Окончил военно-инженерный университет (г.Москва) по специальности "Промышленное и гражданское строительство", а также военно-технический университет при федеральной службе специального строительства РФ по специальности "Автомобильные дороги и аэродромы". Работал в коммерческих строительных компаниях, в 2018 году стал первым заместителем директора ГБУ "Дирекция капитального строительства", в 2019 году занял должность директора департамента дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, а затем –заместителя директора по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Назначения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Стадион Нижний Новгород стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
13 мая 2021 01:03Стадион "Нижний Новгород" стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph