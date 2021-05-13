Конкурс социальной рекламы ЗС НО и ГИБДД "Безопасное движение" собрал 230 работ Общество

Конкурс социальной рекламы "Безопасное движение", который организовали Законодательное собрание Нижегородской области совместно с региональным управлением ГИБДД ГУ МВД России, собрал 230 работ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Предстоящие итоги конкурса депутаты комитета ЗС НО по транспорту и дорожному хозяйству обсудили 17 мая.

Цель конкурса – привлечение внимания граждан к проблемам обеспечения безопасности дорожного движения, популяризации соблюдения правил дорожного движения, повышения уровня дорожной грамотности и формирования правосознания в молодежной среде, а также вовлечения студентов и школьников в сферу социального творчества.

В конкурсе приняли участие учащиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, студенты образовательных учреждений высшего и средне-специального образования Нижегородской области. Итоги конкурса подведут до 24 мая 2021 года. По итогам конкурса победители и лауреаты будут награждены почетными дипломами и ценными подарками. Работы, занявшие призовые места, рекомендуют для практической реализации.

Работы принимались по следующим номинациям: "Лучшая визуализация основ безопасности дорожного движения (инфографика)", "Лучший макет плаката или лучший интернет-контент по основам безопасности дорожного движения", "Лучший видеоролик по основам безопасности дорожного движения", "Лучший аудиоролик по основам безопасности дорожного движения".

Темы работ для участия в конкурсе: правила дорожного движения для пешеходов; правила дорожного движения для пассажиров; правила дорожного движения для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности (самокаты, электросамокаты, моноколеса и иные средства); использование световозвращающих элементов; иные темы, связанные с вопросами обеспечения безопасности дорожного движения.

"Рост количества автомобилей порождает множество проблем, среди которых дорожно-транспортный травматизм. Особую тревогу вызывает число пострадавших детей, поэтому важную роль в предупреждении подобных аварий на дорогах играет ознакомление ребят с правилами дорожного движения. Особенно это актуально в период летних каникул, когда у детей появляется много свободного времени, солнечная погода зовет на улицу, хочется погонять мяч, побегать. Но чем грозят уличные игры детям, если не знать и не соблюдать правила дорожного движения. Благодаря конкурсу мы заставляем подрастающее поколение лишний раз задуматься о безопасности на дорогах, а также рассказать об этом сверстникам и родителям", - сказал председатель комитета Владимир Солдатенков.

Список победителей конкурса будет размещен на официальных страницах комитета в сети Интернет.