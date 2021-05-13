Мужчина погиб под колесами лесовоза в Ветлужском лесничестве

Мужчина погиб под колесами автомобиля "Урал-лесовоз" в Ветлужском лесничестве 12 мая 2021 года. Об этом сообщили в государственной инспекции труда в Нижегородской области.
Согласно информации, 63-летний водитель одного из лесовозов Уренской лесоводческой компании ООО "НОРД ТРАСТВУД" находился между автомобилем и прицепом, когда на него был совершен наезд.
Отмечается, что он был вне зоны видимости водителя, который управлял другим лесовозом.
В результате происшествия мужчина скончался. В настоящее время проводится расследование несчастного случая.
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