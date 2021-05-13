Мужчина погиб под колесами лесовоза в Ветлужском лесничестве Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мужчина погиб под колесами автомобиля "Урал-лесовоз" в Ветлужском лесничестве 12 мая 2021 года. Об этом сообщили в государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Согласно информации, 63-летний водитель одного из лесовозов Уренской лесоводческой компании ООО "НОРД ТРАСТВУД" находился между автомобилем и прицепом, когда на него был совершен наезд.

Отмечается, что он был вне зоны видимости водителя, который управлял другим лесовозом.

В результате происшествия мужчина скончался. В настоящее время проводится расследование несчастного случая.