Нижегородский АПК с начала 2021 года получил 2 млрд рублей субсидий Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области с начала 2021 года получили около 2 млрд рублей в качестве субсидий. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Существует множество программ поддержки аграриев по различным направлениям, как на региональном, так и на федеральном уровнях. Субсидии, которые уже выделены в 2021 году из бюджета Нижегородской области, связаны с проведением полевых работ, поддержкой производства молока, развитием племенного животноводства, приобретением техники и оборудования, мелиорацией земель, поддержкой элитного семеноводства и другими направлениями", - рассказал Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что господдержка помогает аграриям добиваться высоких результатов.

"Сектор АПК в Нижегородской области развивается довольно динамично, по ряду направлений мы видим рекордные показатели. В качестве примера можно привести производство зерновых и молока", - отметил Глеб Никитин.

Всего на поддержку предприятий АПК и развитие сельских территорий Нижегородской области в текущем году будет направлено свыше 4,5 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее.

Обо всех действующих мерах поддержки предприятий АПК Нижегородской области можно узнать на сайте регионального министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Напомним, по итогам 2020 года в хозяйствах Нижегородской области всех категорий произведено 641,8 тысячи тонн молока и 1,6 млн тонн зерновых. Это лучшие показатели за последние два десятилетия.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал земельные площади "огромным достоянием России" и "конкурентным преимуществом, которое необходимо использовать". Также президент отмечал, что поддержка сельского хозяйства будет продолжена по всем сегментам.