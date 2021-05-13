Нижегородцы стали больше интересоваться сертификатами о вакцинации от COVID-19 Общество

Нижегородцы стали больше интересоваться получением сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Например, активность жители области проявляли в майские праздники посредством обращения на портал госулуг, который с 1 по 10 мая посетили 2 866 пользователей.

Сертификат о прохождении второго этапа вакцинации от COVID-19 подгружается в личный кабинет пользователя на Едином портале государственных услуг и функций. Для получения этого документа в электронном виде необходимо зайти в "Дневник вакцинации" и перейти по ссылке в конце страницы. Сертификат сохранится в формате pdf. Кроме того, для предъявления документа в электронном виде на этой же странице пользователю доступен специальный QR-код.

Цифровой документ доступен только пользователям, которые имеют подтвержденную учетную запись. Подтвердить ее можно, обратившись с паспортом и СНИЛС в Центр обслуживания или в один из банков. Пользователям с неподверженной учетной записью сертификат откроется только после ее подтверждения.

В случае необходимости можно обратиться в техническую поддержку регионального портала государственных услуг и функций, задав вопрос в разделе "Техподдержка портала".

Напомним, президент РФ Владимир Путин отмечал, что цифровая экономика — "это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы". В результате реализации национального проекта "Цифровая экономика" 95% массовых социально значимых услуг станут доступны в электронном виде.

Нацпроект "Цифровая экономика" включает в себя 7 федеральных проектов: "Регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление" и "Искусственный интеллект". Ключевые цели нацпроекта – развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, перевод госорганов и организаций на использование преимущественно отечественного программного обеспечения, рост числа отечественных разработок в области искусственного интеллекта.