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Акция по очистке берегов Волги от мусора пройдет в Нижнем Новгороде 20 мая

17 мая 2021 18:31  [81] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород (Архив)

Экологическая акция по очистке берега Волги от накопившегося мусора состоится в Нижнем Новгороде 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Мероприятие проводится в рамках экологического марафона, приуроченного к Дню Волги. Участие в нем принимают 15 российских регионов: Нижегородская, Самарская, Волгоградская, Ивановская, Костромская, Тверская, Ярославская, Московская, Астраханская, Саратовская, Ульяновская области, республики Татарстан, Марий Эл, Калмыкия и Чувашия.

В этот день команда нижегородских спортсменов клуба любителей серфинга пройдет по Волге вдоль Нижневолжской набережной, стартовав в 16:00 в районе Георгиевского съезда, 3. На SUP-серфах за два часа активисты очистят реку от бытового мусора. Затем пригодные для переработки фракции отходов будут переданы региональному оператору - "Нижэкологии-НН".

Экологический марафон является одним из ключевых мероприятий Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов "Вода России", проводимой по всей стране в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". В 2021 году мероприятие проводится при поддержке АНО "Национальные приоритеты".

Присоединиться к Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов "Вода России" могут все желающие — как в качестве организаторов, так и в качестве участников мероприятий по очистке водоемов в своих регионах.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Ключевые цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, экологическое оздоровление водных объектов, включая Волгу, внедрение новых технологий в лесном хозяйстве, а также создание образовательных программ, направленных на формирование бережного отношения к окружающей среде и обеспечение рационального водопользования. Нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов: "Ликвидация свалок", "Утилизация и переработка мусора", "Обезвреживание опасных отходов", "Чистый воздух", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение рек и озер", "Национальные парки и заповедники", "Сохранение лесов", "Экопросвещение" и "Мониторинг окружающей среды".

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Теги:
Мусор Река Экология
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