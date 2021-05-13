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Vans - настоящая классика в модной обуви

17 мая 2021 19:36  [2]

Бренд систематически работал над своим уникальным стилем, сотрудничая с культовым фигуристом Тони Альвой, который в 1970-х годах переработал модель Vans Authentic. Vans был довольно успешным в 1979 году, когда в предложении компании были представлены слипоны, модели без шнурков, сразу же хорошо воспринятые калифорнийскими фигуристами и райдерами BMX. Сейчас приобрести классные кеды можно на https://keds-spb.la/. Vansy были настолько популярны среди любителей скейтбординга, серфинга и профессиональных игроков, что к концу 1970-х компания смогла открыть 70 магазинов по всей Калифорнии.

Самые популярные кеды Vans

Что делает бренд популярным среди любителей активного отдыха? Обувь Vans сложно спутать с другими кедами на рынке. Их отличительная черта - толстая вулканизированная подошва, простой крой и качественный материал, из которого изготовлен верх. Прочная двойная строчка и усиление передней части обуви помогают поддерживать обувь в хорошем состоянии, что предотвращает ее износ. Со временем обувь линий Authentic, Sk8-Hi и Vans Era завоевала популярность далеко за пределами сообщества скейтбордистов. В интернет-магазине keds-spb.la вы можете найти как олдовские модели, так и современные модели, благодаря которым ваш городской стиль приобретет характер.

Магазин Vans

В некоторых странах бренд Vans считается культовым, в основном для людей, которые занимаются скейтбордингом или BMX. Однако обувь Vans достаточно универсальна, и носить ее может каждый, несмотря на то, что в первые годы работы компании ее в первую очередь любили фигуристы.

Большинство моделей Vans по-прежнему характеризуются толстой подошвой, средним круглым носком, массивностью и прочной обработкой, которые, а также стелька правильной формы сделали их идеальными для доски. Текущее предложение компании, доступное в нашем онлайн-шоуруме, включает в себя целый ряд женских и мужских кед, в стиле которых преобладает характерный уличный стиль, выражающий модные тенденции в сочетании с типичными спортивными элементами. Эта качественная прочная обувь из прочных материалов, доступная в широкой цветовой гамме, обязательно найдет признание не только среди любителей скейтбординга, но и среди ценителей модных стилей. Достаточно взглянуть на коллекцию обуви Vans, в которую входят модели, положившие начало глобальной карьере бренда.

В предложениях для дам у нас много интересных моделей этой линии, разнообразных как по цвету, так и по дизайну, а также по конструкции. В дополнение к классическому верху у нас есть, например, модели с высоким верхом, доходящим выше щиколотки, или с верхом, который поворачивается наружу. Не менее разнообразно предложение и в отношении мужской обуви.

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