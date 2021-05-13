Пропавшего с детской площадки 6-летнего мальчика ищут в Нижнем Новгороде с утра 17 мая Происшествия

Артём Василенков Фото: Волонтеры

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Пропавшего с детской площадки шестилетнего мальчика ищут в Нижнем Новгороде с утра 17 мая. Об этом сообщают поисково-спасательные отряды Нижегородской области – "Волонтер", "Рысь" и отделение "ЛизаАлерт".

Шестилетний Артём Василенков перед тем, как пропал, находился на детской площадке у дома №10 по ул. Гоголя в Нижнем Новгороде. Отсутствие мальчика обнаружено примерно в 10:00.

Один из участников паблика сообщает, что знает свидетелей, которые видели ребенка, идущего за руку с мужчиной по ул. Большой Покровской около двух часов дня.

Рост Артема составляет 123 см, телосложение среднее, волосы белые, глаза голубые. Особой приметой мальчика являет родинка на правом виске.

Ребенок одет в ярко-зелёные с чёрным шорты, синюю с жёлтой горловиной футболку, синие кроссовки.

Для поиска мальчика на ул.Гоголя организован штаб.

Волонтеры просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего ребенка, сообщить об этом по телефонам:

ПСО "Волонтер": 8 (831) 291-51-51 или инфоргу поиска Анастасии (Герда) 8-927-814-78-87

"ЛизаАлерт": инфорги Варвара VAVA 8 910 877 43 45, Оксана Полька 8 930 277 25 09

ПСГ "Рысь": 8 (831) 283-82-00 или в 102 (полиция).

Фото мужчины, который, предположительно, может знать, что случилось с пропавшим ребенком (предоставлено ПСО "Волонтер")