Около 150 тысяч человек приняли участие в "Ночи музеев" в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

Около 150 тысяч человек приняли участие в "Ночи музеев" в Нижегородской области. Об этом сообщили в минкультуры региона.

Согласно информации, к акции присоединились более 70 музеев и выставочных пространств Нижнего Новгорода и области.

Так, в Нижегородском государственном художественном музее прошли экскурсии для людей с инвалидностью по зрению. Состоялось две экскурсии – по картине К.Е. Маковского "Воззвание Минина" и по экспозиции западноевропейского искусства.

Также акция "Ночь музеев" дала нижегородцам уникальную возможность попасть в Царский павильон, расположенный рядом с Московским вокзалом. Это здание посещал император Николай II, когда прибыл в Нижний Новгород в 1896 году. Обычно он открывается только для особых гостей, но в этот вечер горожане в течение двух часов могли насладиться сохраненными историческими интерьерами.

Необычным участником вечера стал Музей дизайна, моды и портновского искусства имени Надежды Ламановой, который открылся совсем недавно. Здесь можно было попробовать поработать на настоящем ткацком станке.

Также программа этого года включала онлайн-мероприятия. Такие программы подготовили архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор", музей детства Максима Горького "Домик Каширина", Государственный музей-квартира Горького, Нижегородский государственный художественный музей, музейно-выставочный центр "Микула", литературно-мемориальный музей Николая Добролюбова и Русский музей фотографии.

Также в рамках "Ночи музеев" была подготовлена обширная уличная программа, которая включала велоэкскурсии, маркет искусств, пленэр, уличное пение, выступления реконструкторов и фотозоны.

Напомним, что акция приурочена к международному дню музеев, который отмечается 18 мая более чем в 150 странах. Акция впервые была проведена в 1997 году в Берлине. Уже в 2001 году в ней приняли участие 39 стран Европы и Америки. В Нижегородской области акция проходит с 2006 года, но до 2012 года в нее включались лишь отдельные музеи.