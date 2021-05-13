Тридцатиметровые Саровские врата построят в Дивеевском монастыре Общество

Фото: с сайта Серафим.рф

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Саровские врата построят в Серафимо-Дивеевском женском монастыре. Об этом сообщается на сайте Серафим.рф.

Речь идет о восстановлении исторического въезда в западной части южной границы обители.

Строительство ведется по заказу АНО "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера" в рамках развития паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров".

Проект выполнен специалистами Центра классической и традиционной архитектуры Московского архитектурного института (МАРХИ).

Врата будут представлять из себя трехшатровую композиции в стиле русского узорочья рубежа XIX и ХХ веков. Арки возведут из кирпича в традиционных методиках русского зодчества. Их своды будут отделаны мозаикой с золотым фоном.

Планируется, что высота Саровских Врат достигнет 29 метров, а ширина - не менее 42 метров.

Закладка врат состоялась 12 мая. Чин закладки возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Объект будет возведен до конца 2021 года.