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Бизнес

"Росгосстрах" принимает заявления нижегородцев, чье имущество пострадало из-за урагана

18 мая 2021 11:50  [88] Бизнес

Нижегородский филиал "Росгосстраха" продолжает принимать заявления клиентов компании, чье имущество — дома и автомобили — получили повреждения из-за непогоды в минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба страховой компании.

Природные катаклизмы были зафиксированы в регионе 15 мая: ураган был короткий, но достаточно разрушительный, местами он сопровождался градом. Особенно пострадали строения в Навашинском, Выксунском, Богородском, Павловском, Вачском, Сокольском, Городецком, Володарском и Вознесенском районах. Сильным ветром валило деревья, сносило крыши с домов, крупный град пробивал теплицы, разбивал окна, оставлял вмятины на припаркованных автомобилях.

Как отметила директор Нижегородского филиала "Росгосстраха" Вера Ранчинская, уже в понедельник, 17 мая, в компанию поступило 14 заявлений по факту повреждения имущества, в основном, домов и надворных построек. Больше всего обращений зафиксировано от клиентов из Сокольского, Навашинского и Богородского районов. И телефонные звонки не прекращаются: в компании ожидают, что поступит около 50 заявлений. По первым обращениям эксперты "Росгосстраха" уже выехали в на место, чтобы произвести осмотр и оценку повреждений. Агенты активно обзванивают своих клиентов, консультируя их по порядку действий, необходимых для получения страховой выплаты.

"Урегулирование страховых случаев, вызванных ураганами, паводками и другими природными катаклизмами, в "Росгосстрахе" проходит по упрощенной схеме, без предоставления документов из компетентных органов", — говорит руководитель регионального центра урегулирования убытков Нижегородского филиала "Росгосстраха" Галина Журавлева.

"Мы стараемся максимально оперативно выплатить жителям страховое возмещение, чтобы они могли начать ремонтные работы. Ущерб из-за непогоды чаще всего небольшой, и страховые выплаты по таким случаям относительно невелики. Но даже эти деньги для рачительного хозяина лишними не будут", - добавила она.

Галина Журавлева напомнила, что заявить о страховом событии и получить консультацию клиенты могут, позвонив в Единый контакт-центр компании по телефонам 0530 (для звонков с любых мобильных сетей бесплатно) или 8-800-200-99-77 (бесплатный звонок по России). Также клиенты могут воспользоваться специальным разделом на официальном сайте страховщика.

Как подчеркнула Вера Ранчинская, "Росгосстрах" традиционно лидирует на страховом рынке региона — по итогам 2020 года доля компании превысила 11%. А в историческом для компании сегменте страхования имущества граждан "Росгосстрах" с долей более 43% — безоговорочный лидер в Нижегородской области. Удерживать лидерство компании позволяет в том числе и обновленная линейка продуктов страхования имущества, которая позволяет обеспечить индивидуальные условия страхования жилья, а также предоставить клиенту в рамках договора сервисные услуги, которые могут понадобиться владельцам квартир, коттеджей и дач.

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Теги:
Погода росгосстрах Страхование
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