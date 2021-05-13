Новые приюты для бездомных животных предложено построить в Нижегородской области
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Новые приюты для бездомных животных предложено построить в Нижегородской области. Соответствующая информация прозвучала в ходе заседания депутатов комитета АПК Законодательного собрания региона.
О существующей проблеме содержания бездомных животных рассказал председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов. По его словам строительство двух приютов на 400 собак каждый в Арзамасе и Шахунье обойдется примерно в 80 млн рублей, а для проектно-сметной документации необходимо выделить из бюджета 10,7 млн рублей.
Депутаты комитета АПК попросили профильные ведомства вновь уточнить необходимую сумму для подготовки проекта строительства приютов.
Вместе с тем, председатель комитета АПК Игорь Тюрин предложил обустроить центры передержки для животных на севере и на юге региона.
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