Новые приюты для бездомных животных предложено построить в Нижегородской области Общество

Новые приюты для бездомных животных предложено построить в Нижегородской области Фото: НИА Нижний Новгород

Новые приюты для бездомных животных предложено построить в Нижегородской области. Соответствующая информация прозвучала в ходе заседания депутатов комитета АПК Законодательного собрания региона.

О существующей проблеме содержания бездомных животных рассказал председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов. По его словам строительство двух приютов на 400 собак каждый в Арзамасе и Шахунье обойдется примерно в 80 млн рублей, а для проектно-сметной документации необходимо выделить из бюджета 10,7 млн рублей.

Депутаты комитета АПК попросили профильные ведомства вновь уточнить необходимую сумму для подготовки проекта строительства приютов.

Вместе с тем, председатель комитета АПК Игорь Тюрин предложил обустроить центры передержки для животных на севере и на юге региона.