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Общество

Более 30 мероприятий по проекту "Оздоровление Волги" реализуют в Нижегородской области

18 мая 2021 15:32  [146] Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 30 мероприятий по проекту "Оздоровление Волги" реализуют в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, 18 мая губернатор Глеб Никитин принял участие в открытии локальных очистных сооружений (ЛОС) на предприятии "СИБУР-Кстово". На церемонии также присутствовали руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова и председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов.

Как подчеркнул Глеб Никитин, открытие новых очистных сооружений на предприятии является важным дополнением к реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология".

Он добавил, что до 2024 года реализуют 32 мероприятия в 22 районах Нижегородской области. Объем субсидий составляет порядка 16,5 млрд рублей. В 2021 году ведется реализация 17 объектов, 8 из них в этом году планируется уже ввести в эксплуатацию.

"Проект по созданию новых очистных, реализованный "СИБУР-Кстово", полностью отвечает целям и задачам национального проекта "Экология". Компания вложила серьезные средства – около 1,5 млрд рублей. Это позволит более уверенно планировать развитие предприятия в соответствии с новыми стандартами и требованиями. Мне хочется также поблагодарить Росприродназор за активную позицию в этом направлении", - добавил Глеб Никитин.

Светлана Радионова в свою очередь отметила, что у компании высокие темпы работы. "С учетом того, что вокруг живут сотни тысяч людей, это важный экологический проект", - добавила она.

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Теги:
волга Экология
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